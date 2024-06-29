В Москве четверо иностранцев до смерти забили 38-летнего мужчину на улице

Фото: Прокуратура Москвы
В Москве четверо человек до смерти избили 38-летнего мужчину после ссоры на улице. Пострадавшему нанесли удары по голове, что привело к его смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе столичного Следственного комитета.
«Ночью 29 июня 2024 года на северо-западе Москвы между группой мужчин и потерпевшим возник конфликт. В результате ему были причинены травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщили в СК.Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция задержала троих подозреваемых, все они являются иностранными гражданами. Ход расследования находится под контролем районной прокуратуры.
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