Женщина с сожителем до смерти забили трёхлетнюю дочь в Адыгейске

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Следственный комитет по Республике Адыгея возбудил ещё два уголовных дела по факту смерти трёхлетней девочки, которую насмерть забили собственные родители. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.
«Следственными органами СК России по Республике Адыгея в рамках уголовного дела о гибели трехлетней девочки возбуждены уголовные дела в отношении ее матери по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства муниципального образования "Город Адыгейск"», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что органы опеки обвиняются в халатности и бездействии, которые привели к смерти трёхлетнего ребёнка.
Уточняется, что женщина вместе с сожителем систематически избивала маленькую девочку. У неё обнаружили ожоги и несовместимые с жизнью травмы.
4 июня стало известно, что в Адыгейске трехлетняя девочка погибла от сильнейших побоев и издевательств собственных родителей. Изначально уголовное дело возбудили только в отношении мужчины.
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Элина Позднякова