Мужчину до смерти забили в частном доме в Новой Москве

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Тело избитого мужчины нашли в жилом доме в Новой Москве. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия. По их данным, неизвестные избили мужчину до смерти. Людмила Нефедова добавила, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что маленький мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери. Сообщается, что все произошло в садовом некоммерческом товариществе «Озерное». Ребенок гулял с мамой. Она отвела его к пожарному водоему. В какой-то момент девушка потеряла его из вида, а спустя несколько минут обнаружила его в воде. Спасти его не удалось.
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Дарья Осипова