Мужчину забили до смерти в массовой драке в Казани

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В массовой драке в Казани погиб мужчина. Об этом NEWS.ru сообщила очевидица происшествия.
Отмечается, что драка произошла вечером в понедельник, 3 июня. Женщина рассказала, что помимо участников драки рядом находилась девочка десяти лет.
По словам очевидицы, компания сидела возле детского сада и выкрикивала оскорбления незнакомому мужчине.
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По словам очевидицы, компания сидела возле детского сада и выкрикивала оскорбления незнакомому мужчине.
«Что точно можно было распознать — это огромное количество нецензурной лексики и оскорблений, шедших из разных сторон. Также в конфликте участвовала женщина, но непонятно, является она его свидетелем или участником, знакома ли она с ними», — приводит слова женщины NEWS.ru.Она добавила, что одного из участников инцидента пытались спасти медики, однако сделать этого не удалось. Один из мужчин вел себя неадекватно и набрасывался на сотрудников правоохранительных органов, заключила женщина.
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Екатерина Коршунова