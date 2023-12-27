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Сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили водителя из зажатого грузовика

27 декабря 2023, 12:54
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Зажатого в грузовике водителя спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщила пресс-служба ведомтсва.
На 307 километре федеральной трассы столкнулись следовавшие в попутном направлении фура DAF и грузовой автомобиль ГАЗель. Водитель одного из авто получил серьёзные травмы и оказался зажат в искорёженной машине.

«Прибывшие на место ДТП огнеборцы развернули рукавную линию на случай возможного возгорания топлива. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разобрали смятую в гармошку кабину и вызволили из грузовика мужчину. Спасатели зафиксировали пострадавшего на жёстких носилках и перенесли в машину скорой. С подозрением на многочисленные переломы и ушибы пациента доставили в Ступинскую областную клиническую больницу. Второму участнику дорожного происшествия специалисты оказали психологическую помощь», — поделился начальник караула Сергей Дмитрук.


Стоит отметить, что дорожно-транспортное происшествие произошло на автомобильной дороге А-108 в городском округе Ступино.

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Подросток с ножом напал на троих несовершеннолетних в общежитии
В общежитии Кузбасса студент с ножом напал на троих несовершеннолетних
27 декабря 2023, 11:12

Фото: istock / tiero

В Кемеровской области17-летний молодой человек с ножом напал на троих несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета РФ.

На данный момент следователи решаются вопрос о предъявлении подростку обвинения по статьям 105 и 30, 105 УК РФ и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, ночью 26 декабря в общежитии между подростками произошел конфликт. Парень ударил 16-летнего подростка ножом, от полученного ранения он скончался. Также он напал на 14 и 17-летних подростков. Их доставили в больницу. Состояние одного из молодых людей оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области сын-инвалид с ножом напал на своих пожилых родителей. Отец скончался, мать находится в реанимации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
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#меры
#нож
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В России предложили установить контроль за ценами на автомобили такси
Совфед попросил Минпромторг и ФАС контролировать цены на автомобили такси
27 декабря 2023, 10:46

Фото: istock / Yury Karamanenko

Совет Федерации предложил начать контролировать цены на машины такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах РФ. Об этом информирует РБК. Данное предложение направлено в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу.

В обращении отмечается, что в случае введения регионами требования о локализации автомобилей такси, ФАС и Минпромторгу стоит начать ввести процедуру контроля стоимости автомобилей «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков» а также порядок продажи автомобилей сразу с заводов без наценок дилеров и посредников при условии согласования сделки ФАС.

В случае вышеуказанных введения требований региональные госорганы должны аналогично Москве начать выделять субсидии на компенсацию таксомоторным компаниям части затрат на приобретение машин.

Ранее в Совете по развитию такси предложили способ решения проблемы нехватки водителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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«Потерял адекватность»: На Урале инвалид зарезал отца, а мать отправил в реанимацию
На Урале инвалид напал на родителей с ножом: убил отца, мать в реанимации
27 декабря 2023, 10:35

Фото: istock / zoka74

В Свердловской области сын-инвалид с ножом напал на своих пожилых родителей. Отец умер от полученных ранений, за жизнь матери сейчас борются медики.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошел в Верхней Пышме. 37-летний Булат А. проживал вместе с 65-летним отцом и 64-летенй матерью в квартире на улице Уральских Рабочих. Семья жила на свои пенсии: сын не работал, он инвалид второй группы.

Примерно в 16:00 26 декабря родители начали ругаться с сыном из-за какой-то бытовой мелочи, после чего мужчина потерял адекватность. Он хватил нож и напал на родителей. Они успели выбежать в подъезд, заперев сына в квартире. Соседи помогли вызвать скорую помощь.

Отец погиб от ножевых ранений груди и бедра. Мать находится в реанимации, сын повредил женщине поясницу.

Булат задержан, на допросах он не говорит ни слова. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Мужчине грозит более 15 лет колонии.

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#покушение
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Ивлеевой грозит до 5 лет лишения свободы за неуплату налогов
27 декабря 2023, 10:34

Блогеру Анастасии Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, наказание Ивлеева может получить по ч.2 ст. 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». По информации Mash, ФНС приступила к выездной проверке блогера. Если нарушения будут найдены, то будет возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция признала almost-naked вечеринку Насти Ивлеевой направленной «на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Сведения об этом есть в постановлении суда по административному делу против рэпера VACIO (Николая Васильева), которого 22 декабря оштрафовали на 200 тысяч рублей.

После этого Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку и попросила дать ей второй шанс.

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#рф
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В Забайкалье сторонника АУЕ задержали в день выхода из колонии
27 декабря 2023, 10:32

Фото: iStock/Thomasaf

В Забайкальском крае сотрудниками ФСБ задержан сторонник запрещенного в РФ экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).
«Лента. ру» пишет об этом, ссылаясь на региональное управление ведомства. По данным силовиков, фигурант. во время отбывания наказание за особо тяжкое преступление, установил в колонии иерархию.

Он пропагандировал субкультуру и собрал общак. К заключенным, отказывавшимся соблюдать установленные порядки, применялось физическое воздействие.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Сейчас арестованный находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд арестовал главу предприятия по производству вакцин от ковида «Конвасэл» Евгения Маковского по делу о взятке в особо крупном размере. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

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#россия
#уголовное дело
#полиция
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Женщина демонстративно включила на рынке украинские песни и попала под суд
На Камчатке суд оштрафовал за дискредитацию ВС РФ продавщицу рынка
27 декабря 2023, 10:23

Фото: istock / Zolnierek

Продавщица одного из рынков в Петропавловске-Камчатском была оштрафована по административной статье о дискредитации Российской армии. Об этом информирует Лента.ру, ссылаясь на сообщение городского суда.

Свидетели на заседании заявили, что в октябре 60-летняя женщина на рабочем месте несколько раз негативно высказывалась в адрес Вооруженных сил РФ и граждан государства. Помимо этого, она несколько раз демонстративно включала песни на украинском языке.

Вину женщина не признала, заявили, что ее оговорили. Но суд счел доказанный факт дискредитации российской армии и назначил продавщице штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Самаре будут судить женщину, которая незаконно прописала у себя 70 мигрантов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#штраф
#женщина
#рф
#вс рф
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В Екатеринбурге задержали силовика за секс с 13-летней россиянкой
27 декабря 2023, 10:22

Фото: istockphoto/artolympic

В Екатеринбурге полицейские задержали оперативника уголовного розыска одного из отделений за секс с 13-летней девочкой.
Ura.ru пишет, что 33-летний женатый мужчина, у которого есть маленький ребенок, проходит обвиняемым по статье «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста».

Сообщается, что школьница часто сбегала из дома, а силовик занимался её розыском. Отношения начались по обоюдному согласию, но этот факт не освобождает силовика от ответственности, пишет Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в США задержали 27-летнюю учительницу из штата Техас, которая совратила 13-летнего мальчика и 12 раз вступила с ним в интимную связь. Об этом сообщает Laredo Morning Times.

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#дети
#школьники
#секс
#полиция
#отношения
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11-летний петербургский школьник оказался в больнице после прыжков на батуте
В Петербурге ребенок оказался в больнице с травмами после прыжков на батуте
27 декабря 2023, 09:30

Фото: istock / gorodenkoff

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик попал в больницу после прыжков на батуте. Об этом информирует «Фонтанка».

По данным издания, 23 декабря ребенок веселился в из развлекательных центров в Красногвардейском районе Петербурга. Во время развлечений на батутах он упал и только спустя 3 дня ощутил последствия.

Медики поставили ребенку диагноз, который обычно предполагает лечение продолжительностью в несколько месяцев. Точный диагноз не сообщается. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области врачи спасли двухлетнюю девочку, которая пережила две клинические смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
#лечение
#диагноз
#медики
#мальчик
#травмы
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В Екатеринбурге нервный грабитель ворвался в банк, выстрелил в потолок и сбежал
В Екатеринбурге грабитель ворвался в банк, выстрелил в потолок и убежал
27 декабря 2023, 09:07

Фото: istock / Diy1

В Екатеринбурге грабитель с обрезом ворвался в банк с целью ограбления, но попытка провалилась неудачей. Об этом сообщают РИА Новости.

Инцидент произошел 26 декабря. Молодой человек в черном шарфе, черной куртке и перчатках примерно в шесть часов вечера ворвался с обрезом в руках в отделение банка на улице Чайковского. Он подошел к кассе и потребовал у менеджеров отдать ему все деньги. Но сотрудница банка не стала этого делать. Внезапный отказ заставил грабителя нервничать, он выстрелил в потолок.

Пока грабитель метался, работница банка успела нажать тревожную кнопку. Через время на место приехала охрана, но грабителя уже не застали. Пострадавших и ущерба от «ограбления» нет.

Налетчика разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 27-летнего безработного жителя Приморского района Санкт-Петербурга, устроившего стрельбу в магазине «Пятерочка» в центре города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#банк
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#инцидент
#ограбление
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