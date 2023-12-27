Сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили водителя из зажатого грузовика

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Зажатого в грузовике водителя спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщила пресс-служба ведомтсва.
На 307 километре федеральной трассы столкнулись следовавшие в попутном направлении фура DAF и грузовой автомобиль ГАЗель. Водитель одного из авто получил серьёзные травмы и оказался зажат в искорёженной машине.
Стоит отметить, что дорожно-транспортное происшествие произошло на автомобильной дороге А-108 в городском округе Ступино.
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«Прибывшие на место ДТП огнеборцы развернули рукавную линию на случай возможного возгорания топлива. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разобрали смятую в гармошку кабину и вызволили из грузовика мужчину. Спасатели зафиксировали пострадавшего на жёстких носилках и перенесли в машину скорой. С подозрением на многочисленные переломы и ушибы пациента доставили в Ступинскую областную клиническую больницу. Второму участнику дорожного происшествия специалисты оказали психологическую помощь», — поделился начальник караула Сергей Дмитрук.
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Мира Полтева