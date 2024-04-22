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Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР

Российские военные группировки «Центр» отразили девять контратак ВСУ
22 апреля 2024, 15:00
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Российские военные группировки «Центр» улучшили своё тактическое положение и отразили девять контратак Вооруженных сил Украины в районах Донецкой народной республики. Об этом 22 апреля сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны России.


Согласно данным ведомства, столкновения с штурмовыми группами воздушно-десантной, мотопехотной бригад и егерских бригад, а также с механизированными бригадами ВСУ происходили в районах сёл Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи в Ясиноватском районе ДНР.

Согласно информации Минобороны России, украинские войска понесли потери в виде 365 военнослужащих, боевой машины пехоты Marder немецкого производства, 12 автомобилей, 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и трёх станций радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD».

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#минобороны
В ДНР пояснили важность освобождения Новомихайловки
Кимаковский: взятие Новомихайловки приближает окружение Угледара
22 апреля 2024, 15:05

Фото: iStock/Evgeny555

Освобождение села Новомихайловка в ДНР приближает окружение Угледара, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, Новомихайловка имеет стратегическую важность на южнодонецком направлении с точки зрения подхода к Угледару. Освобождение открыло дополнительный путь к окружению крупнейшего хаба ВСУ, отметил он.

В понедельник стало известно, что группировка «Юг» освободила населённый пункт Новомихайловка в ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ освободили Первомайское на авдеевском направлении. Также накануне российские войска взяли под полный контроль населённый пункт Богдановка.

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#спецоперация
#россия
#вс рф
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Российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении
22 апреля 2024, 14:45

Фото: iStock/Evgeny555

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Южная» ликвидировали опорный пункт ВСУ на Северском направлении, сообщает Минобороны РФ.
По данным Telegram-канала ведомства, расчёт прибыл в район боевого применения сразу после получения координат целей от разведчиков.

Российские артиллеристы оперативно развернули установку и нанесли удар по позициям противника 122-мм реактивными снарядами на дальности более 12 километров.

Корректировка огня и фиксирование поражения целей велись с помощью расчетов БпЛА. После удара расчет РСЗО покинул огневую позицию.

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#спецоперация
#украина
#россия
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Пропал координатор подрыва «Северных потоков»
Адвокаты: экс-полковник ВСУ Червинский исчез, его местонахождение неизвестно
22 апреля 2024, 14:38

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Экс-полковник ВСУ Роман Червинский, которого в СМИ называли координатором подрыва российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели» со ссылкой на адвокатов.
Они отмечают, что бывшего офицера могли похитить. В настоящий момент его местонахождение неизвестно.

Напомним, что СМИ назвали полковника ВСУ Червинского координатором атаки на «Севпотоки». Экс-командир ВСУ «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек», которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения с целью использования взрывчатого устройства в местах совершения диверсии. Сообщается, что Червинский получал указания от высокопоставленных украинских парламентариев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#всу
#северный поток
#адвокат
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ВС РФ поразили позиционный район украинской ПВО и склад безэкипажных катеров
22 апреля 2024, 14:37

Фото: iStock/JARAMA

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные атаковали позиционные районы украинской противовоздушной обороны.
Они применили оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию для поражения позиций ПВО, хранилища безэкипажных катеров, а также для уничтожения живой силы и техники ВСУ в 142 районах.

Ранее в этот же день Минобороны РФ заявило о полном контроле российских военных над Новомихайловкой в Донецкой Народной Республике. Также были отражены три контратаки украинских войск у Богдановки и Победы.

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#минобороны рф
#всу
#пво
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Украинец переоделся в гражданское и сбежал в Молдавию
«Страна»: украинский пограничник переоделся в гражданское и сбежал в Молдавию
22 апреля 2024, 14:31

Фото: iStock/Михаил Руденко

Пограничник во время патрулирования границы в Одесской области сбежал в Молдавию.
Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на слова брата служащего.

Все случилось в селе Серпневое Тарутинского района. Ночью пограничник оставил у дерева военную форму и автомат и, пока его напарник спал, покинул место службы.

По данным госпрогранслужбы Украины, за прошлый год пограничники задержали порядка 11 тысяч мужчин, которые предприняли попытку незаконно покинуть страну.

Чаще всего военнообязанные пытаются сбежать в Молдавию и Румынию. В большинстве случаев их попытки заканчиваются неудачей.

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#украина
#спецоперация
#молдова
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Bild: Германия сорвала поставку 400 бронемашин MRAP для ВСУ
22 апреля 2024, 14:28

Фото: istockphoto/ZenitX

Германия сорвала поставку 400 колёсных бронемашин Mine Resistant Ambush Protected (MRAP), которые должны были поступить в Вооружённые силы Украины. Эта техника оборудована усиленной противоминной защитой.
Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на документ министерства обороны ФРГ. Согласно данным оборонного ведомства, в 2024 году Берлин должен был поставить на Украину 400 тяжёлых колёсных бронемашин. Был заключён контракт на сумму 315 миллионов евро. Финансировать поставки должна была Германия, а начаться они должны были в январе. Однако этого не произошло.

Сообщается, что план по отправке 400 единиц военной техники сократили сначала до 200, а затем и вовсе до 100 машин. Поставки MARP были перенесены на май-июнь. Компания-поставщик получает детали и узлы бронемашин из США, а сборка производится в Германии. Сообщается, что у фирмы возникли проблемы из-за ограничения лицензии на экспорт из США в ФРГ, а также трудности с сертификацией противоминной защиты.

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#поставки
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Российские военные сбили украинский дрон, собранный из мусора
ВСУ собирают дроны из канализационных труб и пластиковых пятилитровок
22 апреля 2024, 14:11

Фото: iStock/Diy1

Украинская армия сконструировала дрон-разведчик из необычных материалов, включая фанеру, пятилитровые бутылки и канализационные трубы.
Этот самодельный аппарат позднее был сбит в Запорожской области, сообщает Telegram-канал Mash.

«Очередное творение украинского ВПК вашему вниманию — дрон-разведчик из канализационной трубы, фанеры, пятилитровых баклашек, двигателя от бензопилы и системы сброса гранат», — говорится в сообщении.
Отмечается, что его уничтожили добровольцы из Астрахани в Запорожской области.

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#дрон
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#telegram
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Минобороны: ВС России полностью освободили Новомихайловку в ДНР
22 апреля 2024, 14:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Группировка «Юг» Вооруженных сил России освободила Новомихайловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию в понедельник, 22 апреля, распространило Министерство обороны Российской Федерации.
«В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка... и улучшено тактическое положение по переднему краю», — говорится в ежедневном дайджесте ведомства.
Отмечается, что за прошедшие сутки потери украинской армии составили до 410 военных, девять автомобилей и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

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#всу
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В США назвали сроки победы России в спецоперации
Politico: Россия может победить в конфликте ещё до окончания срока Байдена
22 апреля 2024, 13:28

Фото: istockphoto/Diy13

Россия может одержать победу в украинском конфликте гораздо раньше, чем многие ожидают. Это может произойти ещё до окончания президентского срока Джозефа Байдена.
Такое мнение высказал руководитель инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете* Эндрю Митч в своём материале, опубликованном изданием Politico. Он считает, что такой срок вполне реален. Такие выводы эксперт сделал на основании положения ВСУ, ситуация для которых продолжает ухудшаться практически на всех участках линии боевого соприкосновения. Таким образом, Байден ещё находясь в Овальном кабинете может увидеть крах Украины, в которую вложил столько американских денег, подытожил Митч.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад продолжает призывать Россию к переговорам, готовность к которым Кремль не раз демонстрировал, однако игнорирует постоянные отказы Киева от диалога.

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