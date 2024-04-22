Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР

Фото: iStock/zim286
Российские военные группировки «Центр» улучшили своё тактическое положение и отразили девять контратак Вооруженных сил Украины в районах Донецкой народной республики. Об этом 22 апреля сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны России.
Согласно данным ведомства, столкновения с штурмовыми группами воздушно-десантной, мотопехотной бригад и егерских бригад, а также с механизированными бригадами ВСУ происходили в районах сёл Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи в Ясиноватском районе ДНР.
Согласно информации Минобороны России, украинские войска понесли потери в виде 365 военнослужащих, боевой машины пехоты Marder немецкого производства, 12 автомобилей, 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и трёх станций радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD».
Читайте также:
Минобороны: ВС России полностью освободили Новомихайловку в ДНР
Шойгу анонсировал создание в Минобороны центра беспилотников и роботов
В Минобороны заявили об успешных действиях по освобождению Работино
Артем Кузьмин