Российские войска уничтожили телевышку в Харькове — видео

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В Харькове разрушена телевизионная вышка после удара российской армии. Об этом сообщил изданию РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, ВС РФ нанесли удар по объекту около 16:36 по мск, срезав около трети вышки, находившейся на улице Деревянко.
Уточняется, что на конструкции была установлена антенна связи ПВО Украины, что являлось законной целью российских военных. Лебедев добавил, что харьковская система обороны работает только на незначительном расстоянии без связи с другими системами ПВО.
Видеозапись с последствиями удара опубликовал телеграм-канал «Shot».
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Уточняется, что на конструкции была установлена антенна связи ПВО Украины, что являлось законной целью российских военных. Лебедев добавил, что харьковская система обороны работает только на незначительном расстоянии без связи с другими системами ПВО.
Видеозапись с последствиями удара опубликовал телеграм-канал «Shot».
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Анастасия Хохлова