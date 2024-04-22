Российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении

Видео: Telegram-канал Минобороны РФ
Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Южная» ликвидировали опорный пункт ВСУ на Северском направлении, сообщает Минобороны РФ.
По данным Telegram-канала ведомства, расчёт прибыл в район боевого применения сразу после получения координат целей от разведчиков.
Российские артиллеристы оперативно развернули установку и нанесли удар по позициям противника 122-мм реактивными снарядами на дальности более 12 километров.
Корректировка огня и фиксирование поражения целей велись с помощью расчетов БпЛА. После удара расчет РСЗО покинул огневую позицию.
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Российские артиллеристы оперативно развернули установку и нанесли удар по позициям противника 122-мм реактивными снарядами на дальности более 12 километров.
Корректировка огня и фиксирование поражения целей велись с помощью расчетов БпЛА. После удара расчет РСЗО покинул огневую позицию.
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Алёна Самарева