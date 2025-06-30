В Москве считают, что Баку намеренно вносит напряжение в отношения с Россией
Политолог Жарихин: Баку отходит от дружественных отношений с Россией
Руководство Азербайджана демонстрирует желание на отход от дружественных отношений с РФ. Так считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
«Вся эта история показывает тенденцию Азербайджана на отход от поддержания хороших отношений с Россией. Баку мог проигнорировать историю с рейдом в Екатеринбурге, так как речь шла о гражданах РФ. Однако произошедшее использовалось как повод, чтобы напрячь отношения между странами», — сказал Жарихин в разговоре с «Газетой.Ru».
По его словам, будущее двусторонних отношений зависит от того, когда остановится азербайджанская сторона. В Баку должны четко осознавать, что недружественные действия повлекут ответные шаги со стороны Москвы, добавил эксперт.
Жарихин отметил, что руководству Азербайджана стоит быть менее темпераментным, так как страна завязана на российском рынке товаров. Кроме того, много азербайджанцев живут и работают в РФ.
В свою очередь руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов считает, что Азербайджан давно избрал антироссийский курс.
«В Азербайджане давно избран антироссийский курс, и, соответственно, все заинтересованные силы будут выступать с позиции антироссийской дипломатии. Это серьезная проблема», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Михайлов обратил внимание, что последний год Баку придерживается курса на Запад и не исключил, что власти Азербайджана хотят дистанцироваться от России.