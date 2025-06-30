Песков: Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Баку

30 июня 2025, 13:34

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в отношениях с Азербайджаном

Фото: iStock / Oleksii Liskonih

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в отношениях с Азербайджаном, отвечая на вопрос ТАСС.





Он отметил, что Россия «искренне сожалеет» о принятых решениях азербайджанской стороной. Песков также добавил, что разговор между лидерами стран возможен, если потребуется, и что Москва заинтересована в дальнейшем развитии добрых отношений с Азербайджаном.





«В настоящий момент в повестке дня такого разговора нет, но с другой стороны, если он потребуется, конечно же он состоится в самые сжатые сроки. Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», — отметил Песков журналистам.