Песков: Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Баку

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в отношениях с Азербайджаном
Фото: iStock / Oleksii Liskonih

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в отношениях с Азербайджаном, отвечая на вопрос ТАСС.



Он отметил, что Россия «искренне сожалеет» о принятых решениях азербайджанской стороной. Песков также добавил, что разговор между лидерами стран возможен, если потребуется, и что Москва заинтересована в дальнейшем развитии добрых отношений с Азербайджаном.

«В настоящий момент в повестке дня такого разговора нет, но с другой стороны, если он потребуется, конечно же он состоится в самые сжатые сроки. Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», — отметил Песков журналистам.
Напомним, что парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву. Причиной такого решения стало задержание в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, которых подозревают по делу об убийствах.
Виктория Иванченко

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