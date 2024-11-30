В Москве задержали организатора гей-путешествий*

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В Москве задержали директора туристического клуба «Мен Тревел» Андрея Котова, который набирал в поездки ЛГБТ*-группы, сообщил Телеграм-канал SHOT.
«В Москве задержан 48-летний директор туристического клуба «Мен тревел». По предварительным данным, он за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ по территории России и за ее пределами», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Первые поездки для мужчин нетрадиционной ориентации Андрей Котов провёл в марте. Когда число желающих отправиться в тур увеличилось, владелец «Мен Тревела» провёл ещё несколько поездок по Российской Федерации и за рубежом.
Запланированный на новогодние праздники тур в Египет сорвался: Андрея задержали сотрудники полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
Уточнялось, что в свободное от путешествий время обвиняемый работал видеооператором — снимал различные праздники.
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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
Ольга Енгалычева