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В Москве задержали организатора гей-путешествий*

В Москве задержали директора клуба «Мен Тревел» за организацию туров для ЛГБТ*-групп
Фото: iStock/ Siarhei Khaletski

Фото: iStock/ Siarhei Khaletski

В Москве задержали директора туристического клуба «Мен Тревел» Андрея Котова, который набирал в поездки ЛГБТ*-группы, сообщил Телеграм-канал SHOT.
«В Москве задержан 48-летний директор туристического клуба «Мен тревел». По предварительным данным, он за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ по территории России и за ее пределами», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Первые поездки для мужчин нетрадиционной ориентации Андрей Котов провёл в марте. Когда число желающих отправиться в тур увеличилось, владелец «Мен Тревела» провёл ещё несколько поездок по Российской Федерации и за рубежом.



Запланированный на новогодние праздники тур в Египет сорвался: Андрея задержали сотрудники полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Уточнялось, что в свободное от путешествий время обвиняемый работал видеооператором — снимал различные праздники.

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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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Опасность обмена ядерными ударами между РФ и США существует, признал Рябков
Рябков с сожалением признал наличие риска обмена ядерными ударами между РФ и США
30 ноября 2024, 13:23

Сергей Рябков (Фото: kremlin.ru)

К сожалению, опасность обмена ядерными ударами между Россией и США существует. Однако российская сторона сделает всё возможное для того, чтобы избежать подобного развития событий.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что всё, что следовало сказать по данному вопросу, было детально изложено Владимиром Путиным и закреплено в обновлённых основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

Так дипломат прокомментировал недавнюю публикацию научного канала Science Time, смоделировавшего обмен ядерными ударами между Россией и США. Он назвал такой сценарий «катастрофическим» и заверил, что Москва будет делать всё возможное, чтобы его избежать. Однако, по словам Рябкова, «тут не всё от нас зависит».

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#рф
#ядерное оружие
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Белоусов отменил положение о кадровом резерве Минобороны на гражданской службе
30 ноября 2024, 13:00

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

В России отменено положение о кадровом резерве министерства обороны на гражданской службе. Соответствующий приказ подписал глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В пояснительной записке к приказу уточняется, что пунктом 11 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» устанавливается, что положение о кадровом резерве федерального государственного органа, определяющее порядок формирования кадрового резерва и работы с ними, утверждается указом президента РФ.

Реализация приказа министра обороны РФ не потребует никаких дополнительных расходов средств федерального бюджета, также добавляется в пояснительной записке.

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#рф
#минобороны рф
#президент
#министр
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Объявленная в розыск правнучка Чкалова основала бизнес в Бельгии
30 ноября 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Nellmac

Внесённая Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов правнучка легендарного лётчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* зарегистрировала бизнес в Бельгии. В России она объявлена в международный розыск по делу о призывах к терроризму.
Согласно находящимся в распоряжении РИА Новости бельгийским регистрационным документам, её стартап зарегистрирован в пригороде Левена в провинции Фламандский Брабант. Список разрешённых видов деятельности нового юридического лица под названием May23 достаточно велик. В него входят как производство мыла и моющих средств, так и организация мероприятий и книгоиздательская деятельность.

По данным агентства, Богданова* зарегистрирована в Бельгии в качестве самозанятой и платит налоги. Кроме перечисленных видов деятельности, она может заниматься розничной торговлей по почте, производить рекламные, технические и обучающие фильмы и видеоклипы, а также заниматься художественной деятельностью, включая журналистику.

В апреле 2024 года стало известно о возбуждении в отношении правнучки Чкалова уголовного дела по статье о призывах к терроризму. Поводом, в частности, стало интервью Богдановой* журналисту Олегу Кашину**, в котором она призывала к террористической деятельности.

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* Признана террористом и экстремистом в РФ
** Признан иноагентом в РФ
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#новости
#бельгия
#иноагенты
#терроризм
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Мировая наука пожалеет: Фурсенко об исключении России из ЦЕРН
Фурсенко: Исключение РФ из проектов ЦЕРН говорит о политизации мировой науки
30 ноября 2024, 09:08

Фото: istockphoto/Jian Fan

Помощник президента Андрей Фурсенко прокомментировал решение Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) исключить российских ученых из своих проектов. По его словам, это говорит о крайней политизации мировой науки.
На полях IV Конгресса молодых ученых Фурсенко рассказал РИА Новости, что зарубежные учёные были против исключения российских специалистов из проектов ЦЕРН. Однако такой вердикт выносится на уровне правительств и при голосовании не хватило всего одного голоса для того, чтобы это решение было отклонено, отметил помощник президента. Такое решение, конечно, было принято под очень сильным давлением Украины, добавил он.

По словам Фурсенко, эта ситуация лишний раз демонстрирует, насколько сегодня политизированы все сферы, включая область науки. Он также подчеркнул, что об исключении российских учёных из проектов ЦЕРН в первую очередь должна жалеть мировая наука, лишившаяся превосходных специалистов-практиков и исследователей.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией, в которой ведутся исследования в области физики высоких энергий. В её состав входят 20 государств. Теперь лаборатория прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, связанными с Россией.

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#ученые
#наука
#сотрудничество
#лаборатория
#новости
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Константинов назвал сроки начала переговоров России и США по Украине
Константинов: Переговоры России и США по Украине начнутся в начале 2025 года
30 ноября 2024, 07:51

Владимир Константинов (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Переговоры между Россией и США относительно ситуации на Украине могут пройти уже в начале 2025 года. Скорее всего, они начнутся после официального вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.
Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов. В эфире телеканала «Миллет» он отметил, что Трампу будет трудно отказаться от мирной риторики, так как он так много уделял ей внимания ранее. Его молчание сейчас объясняется тем, что вновь избранный президент США попал в сложную ситуацию из-за снятия Вашингтоном ограничений на удары вглубь территории России и запуска «Орешника».

«Байден путает карты своему преемнику», — считает спикер крымского парламента.

По мнению Константинова, Трампу сейчас приходится перекраивать свои планы относительно переговоров с Россией, но он не перестаёт над ними работать, тщательно всё взвешивая и оценивая. Вероятно, они начнутся уже после его инаугурации, которая пройдёт 25 января. Если этого не произойдёт, то ситуация грозит новой эскалацией, пагубной для всех сторон, заключил российский политик.

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#сша
#президент
#карты
#мнение
#байден
#трамп
#переговоры
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В МИД оценили возможность США помешать России выполнить задачи СВО
Замглавы МИД Рябков: США не смогут помешать России выполнить задачи СВО
30 ноября 2024, 06:13

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя новость о запросе президента США Байдена у Конгресса дополнительного финансирования Украины в размере 24 миллионов долларов, заявил, что США прилагают все возможные усилия, чтобы помешать России выполнить свои задачи в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул, что они не смогут достичь своих целей, передает ТАСС.
«Впечатление такое, что принимающих решения в Белом доме жизнь ничему не учит и они используют все возможности, которые остаются даже у "хромых уток", для того чтобы навредить нам и помешать нам решить задачи, стоящие в СВО», – заявил дипломат, подчеркнув, что планам Вашингтона не суждено воплотиться в жизнь.

В первую очередь, по его словам, Москва изучит информацию о том, сколько средств запрашивает американский лидер и с какой целью. По его словам, действия главы Белого дома вызывают российское возмущение и неприятие.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США и европейские страны вооружили и оснастили только две с половиной бригады украинской армии. Он добавил, что в нынешней ситуации нет смысла снижать возраст мобилизации.

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#владимир зеленский
#всу
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Белоусов высказался про договор РФ с КНДР
Белоусов оценил важность договора РФ с КНДР
30 ноября 2024, 05:50

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Министр обороны Андрей Белоусов заявил на встрече с Ким Чен Ыном, что соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федера и КНДР подтверждает двусторонние интересы стран в развитии альянса. Его слова передает РИА Новости.
Глава Минобороны выразил благодарность «за приверженность курсу на углубление связей с Россией». По словам Белоусова, Северная Корея является «одной из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику».

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Северной Кореей. Один из его пунктов подразумевает военное сотрудничество.

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#минобороны рф
#андрей белоусов
#кндр
#ким чен ын
#владимир путин
#договор
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В Швейцарии назвали ошибкой отказ пригласить Россию на саммит по Украине
30 ноября 2024, 05:32

Фото: istockphoto/william87

Швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократического союза центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа заявил, что отказ от приглашения России на саммит по Украине в Бургенштоке является огромной дипломатической ошибкой, передает РИА Новости.
По его словам, Швейцария не выступила в качестве нейтрального посредника и могла бы подействовать иначе, как в юридических заявлениях, так и в проведении мирной конференции в Бургенштоке.

«Не пригласить Россию было огромной дипломатической ошибкой. Затем Москва могла бы отклонить приглашение, но должны были быть приглашены обе стороны», – заявил Поджиа.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что Украина в ближайшее время организует саммит по «формуле мира» Владимира Зеленского. Он также сказал, что Украина приблизилась к полноправному членству в НАТО во время конфликта с Россией.

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#швейцария
#украина
#владимир зеленский
#саммит
#россия
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В КНДР пообещали всегда быть с Москвой
Ким Чен Ын: КНДР всегда будет вместе с Москвой
30 ноября 2024, 05:09

Фото: сайт Кремля

Глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что Северная Корея всегда будет на стороне Москвы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Корейский лидер передал президенту и российскому народу свои «теплые пожелания». «Правительство, армия и народ КНДР будут и впредь неизменно поддерживать политику РФ», заверил он, отметив защиту стран от «происков империалистических гегемонистских» сил.

Ранее Ким Чен Ын предупредил о риске развязывания «самой разрушительной термоядерной войны» из-за сложной ситуации на Корейском полуострове.

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#кндр
#ким чен ын
#андрей белоусов
#россия
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