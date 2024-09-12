Гей-вечеринки и съемки порно: священника-консерватора отстранили от служения

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В Венгрии отстранили от служения католического священника Герго Бесе, известно своими консервативными взглядами и борьбой с ЛГБТ*-пропагандой, когда узнали о его участии в гей-вечеринках и съемках в порно. Об этом сообщает венгерское издание Telex.hu. Отмечается, что некоторые видео с необычным досугом священника даже публиковались на порносайтах.
По данным издания, ранее Бесе воспринимали как активного борца за традиционные ценности, он даже освящал резиденцию венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Сообщается, что через несколько часов, как вышла изобличающая статься о священнике, архиепархия Калочи-Кечкемета отстранила его от служения.
Ранее суд Ростовской области в пять раз увеличил срок священнику-педофилу Сергею Лысенко. 45-летнего иерея Сергия уличили в растлении трех приемных дочерей в декабре 2021 года, после заявления супруги тогда еще действующего батюшки. В материале «Радио 1» — подробности этого громкого дела.
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*движение признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.
Данил Пономарев