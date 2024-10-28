В Забайкалье хозяйку гей-клуба с наряженными мужчинами отправили под домашний арест

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В Забайкалье полиция накрыла работавший в подвале ЛГБТ*-клуб. Об этом региональное управление МВД России сообщило в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что хозяйкой гей-клуба «Точка» оказалась 22-летняя жительница Читы. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Девушку отправили под домашний арест.
По данным следствия, деятельность заведения осуществлялась с соблюдением мер конспирации. Полиция опубликовала оперативное видео, на котором видны правоохранители и лежащие на полу наряженные мужчины. Также в клубе были обнаружены наряды, косметические принадлежности и парики.
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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
Анастасия Чинкова