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В Москве задержали написавшую аббревиатуру ГУР на памятнике Минину и Пожарскому

17 июля 2024, 14:27
Фото: istockphoto/Vlad Petin

Фото: istockphoto/Vlad Petin

В Москве правоохранители задержали 68-летнюю местную жительницу. Она написала на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади аббревиатуру ГУР, расшифровывающуюся как Главное управление разведки (министерства обороны Украины).


В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России), сообщает телеграм-канал Baza. Ей может грозить штраф в размере до пяти миллионов рублей, лишение свободы или принудительные работы.

Женщина рассказала полицейским, что в начале июля перевела мошенникам 846 тысяч рублей. Накануне, 16 июля, ей позвонил неизвестный мужчина и пообещал вернуть деньги, если она напишет слово «ГУР» на памятнике.

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В Кремле оценили прогноз Дуды о войне с Западом после победы России на Украине
Кремль не разделяет прогнозы Дуды о войне с Западом после победы РФ на Украине
17 июля 2024, 14:43

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Российские власти не разделяют польские прогнозы о том, что после победы РФ на Украине случится столкновение Москвы и Североатлантического альянса. Об этом на брифинге сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, мы не разделяем таких прогнозов», — прокомментировал пресс-секретарь главы государства.

До этого польский лидер Анджей Дуда заявлял, что победа РФ в украинском конфликте может столкнуть Москву и Запад. По словам главы Польши, в альянсе уже начали готовиться к возможным боевым действиям с ВС РФ.

Россия не единожды говорила о том, что не угрожает натовским странам, однако будет обращать внимание на потенциально опасные для ее интересов действия.

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Симоньян раскрыла, кто и зачем пытался убить Трампа
Симоньян: Трампа пытался убить «подставной полудурок» по заказу глубинных сил
17 июля 2024, 14:15

Фото: сайт Кремля

Бывшего и, возможно, будущего президента США пытался убить подставной полудурок по заказу глубинного государства, после того, как были исчерпаны все легальные возможности не допустить его победы на выборах.
Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. В своём телеграм-канале она написала, что вполне можно было бы предположить, что это не так, если бы это самое глубинное государство не принялось тут же так комично и неуклюже валить всё на Иран. Если бы представители ангажированных СМИ не начали допытываться у министра иностранных дел исламской республики, зачем они устроили покушение.

Именно эти неуклюжие попытки найти виноватых на стороне убеждают любого здравомыслящего человека, что именно глубинное государство руками подставной фигуры пыталось убить Трампа, когда стало ясно, что нет легального способа не дать ему победить, заключила Симоньян.

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#дональд трамп
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Песков: При Трампе сохранялся диалог, несмотря на многие ограничения
17 июля 2024, 13:52

Фото: сайт Кремля

Во время президентства Дональда Трампа сохранялся диалог между Россией и США. Хотя и в то время существовало множество ограничений.
Об этом во время традиционной встречи с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя предложение кандидата в президенты США смягчить санкции в отношении России, он отметил, что Москва считает эти ограничения нелегитимными с точки зрения международного права.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что эти санкции подрывают основы и устои международной торговли и международных экономических отношений в целом. Вдобавок любые ограничения носят обоюдоострый характер и наносят ущерб и тем, против кого они вводятся, и тем, кто является инициатором их введения, заключил Песков.

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#дональд трамп
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AP: ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа
17 июля 2024, 11:57

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

ФБР США не смогло установить мотивов стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).
Сообщается, что сотрудники Федерального бюро расследований изучили содержимое компьютера, дома и машины Крукса. Вскрыли его мобильный телефон, а также опросили более 100 человек. Однако власти смогли составить лишь обрывочный портрет нападавшего.

Его одноклассники рассказали, что он был умным, но замкнутым человеком. Носил странную одежду, а также маску после окончания пандемии коронавируса. Его политические взгляды также неясны. Отмечается, что он пожертвовал демократам в день присяги Байдена $15, хотя был зарегистрирован как республиканец.

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован.

ФБР предупреждает о возможной «‎мести» за покушение на Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями из-за Тайваня
17 июля 2024, 11:36

Фото: istockphoto/HUNG CHIN LIU

Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и их нераспространением. Причиной стала продажа американцами оружия Тайваню.
Об этом на брифинге в среду, 17 июля, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь. По его словам, американская сторона игнорировала решительные протесты и неоднократные протесты со стороны Китая и продолжала продавать оружие Тайваню, а также предпринимала действия, наносящие ущерб коренным интересам Китая и подрывающие принципы двустороннего политического взаимного доверия.

В связи с этим, продолжил спикер китайского МИД, власти КНР приняли решение приостановить новый раунд консультаций с Вашингтоном по контролю над вооружениями и нераспространению. Линь Цзянь подчеркнул, что ответственность за данную ситуацию целиком и полностью лежит на американской стороне.

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Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС
Сийярто: угрозы со стороны ЕС не заставят Венгрию прекратить мирную миссию
17 июля 2024, 11:19

Фото: istockphoto/rarrarorro

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ руководства Европейского союза от переговоров с Венгрией не заставит Будапешт прекратить мирную миссию. Об этом информирует РИА Новости.
Министр отметил, что политики Европы угрожали стране бойкотом, игнорированием, отказом от переговоров друг с другом.

«Знаете, такого рода нападки не разубеждают нас продолжать мирную миссию. Они побуждают нас приложить больше усилий для содействия мирному урегулированию этой войны на Украине», — сказал он.

По его словам, администрация премьера уже привыкла к таким нападкам.

1 июля началось полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. На следующий день, 2 июля, Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Москву премьер-министр Венгрии прибыл 5 июля для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.

Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине.

Рада одобрила закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#администрация
#ес
#киев
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Рада одобрила закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство
17 июля 2024, 11:17

Фото: istockphoto/reflection_art

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект о снятии уголовной ответственности с военнослужащих за дезертирство. Об этом проинформировало издание «Украинские новости».
В материале отмечается, что во время войны предлагается освобождать военных от уголовной ответственности за дезертирство или самовольное оставление воинской части, если солдаты добровольно вернутся к службе, а также получат письменное согласие от командира.

Сообщается, что за первые 6 месяцев 2024 года с фронта сбежало вдвое больше военнослужащих, чем за весь 2023 год.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Россия и Украина собираются 17 июля провести обмен военнопленными, подготовленный при посредничестве ОАЭ. Каждая сторона планирует освободить по 90 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Трамп: Джо Байден привёл к сближению России и Китая
17 июля 2024, 11:16

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Bloomberg заявил, что президент Джо Байден способствовал сближению России и Китая.
«Три с половиной года назад мы допустили худшее, что произошло. Это произошло из-за того, что Байден — глупый человек. Он заставил Россию и Китай начать сотрудничать. Они стали ближе. Затем они приняли в свой круг Иран, а потом — Северную Корею. Больше никто им не нужен», — поделился Трамп.

Джо Байден предупредил о возможной ядерной катастрофе в ближайшие пять месяцев из-за некомпетентности своего управления. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата в президенты вместо Байдена после его неудачного выступления на дебатах с Трампом. На практике сложно исключить победившего на первичных выборах кандидата, если он сам не откажется от участия в гонке.

Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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Министр обороны Сингапура: Зеленский не стремится к мирным переговорам
17 июля 2024, 10:58

В Сингапуре заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к урегулированию конфликта мирным путём.
«Зеленский не заинтересован в дипломатическом решении конфликта, о чём он открыто заявляет. Об этом он говорил и на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре», — отметил министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь.

Говоря об угрозах безопасности, Хэнь упомянул конфликт в Секторе Газа. Он отметил, что «возмездие со стороны армии обороны Израиля болезненно для всех нас». Также он добавил, что мир вряд ли сможет позволить себе третий театр военных действий в Азии.

Президент РФ Владимир Путин предложил признать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как регионы России, а также закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Срок полномочий Зеленского истек.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что президент не отвергает возможность переговоров с Украиной, так как в стране есть и другие легитимные органы власти. Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и отверг мирные предложения Москвы.

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