В Москве задержали написавшую аббревиатуру ГУР на памятнике Минину и Пожарскому

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В Москве правоохранители задержали 68-летнюю местную жительницу. Она написала на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади аббревиатуру ГУР, расшифровывающуюся как Главное управление разведки (министерства обороны Украины).
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России), сообщает телеграм-канал Baza. Ей может грозить штраф в размере до пяти миллионов рублей, лишение свободы или принудительные работы.
Женщина рассказала полицейским, что в начале июля перевела мошенникам 846 тысяч рублей. Накануне, 16 июля, ей позвонил неизвестный мужчина и пообещал вернуть деньги, если она напишет слово «ГУР» на памятнике.
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Александр Бойцов