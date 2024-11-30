В МВД Грузии заявили о вышедшей за рамки закона акции протеста

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Протест в Тбилиси вышел за рамки закона, устанавливающего правила проведения митингов и демонстраций. Как сообщает радио Sputnik, об этом заявило Министерство внутренних дел Грузии.
В центре столицы возле здания парламента собралось большое количество людей, начались столкновения с полицией. Акции протеста проходят и в других крупных городах страны.
Министерство внутренних дел добавило, что протестующие бросали в полицию различные предметы, в результате чего трое сотрудников получили ранения, а двое были доставлены в медицинские учреждения.
Ранее сообщалось, что протестующие в Тбилиси повредили ворота парламента, а силы безопасности применили против них спецсредства, предусмотренные законом. Перед этим силы безопасности начали разгонять протесты из водометов.
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«Несмотря на не один призыв правоохранителей, а также официально распространенное министерством внутренних дел заявление, участники акции вступают в физическое противостояние и наносят словесные оскорбления правоохранителям», – отметили в ведомстве.
Министерство внутренних дел добавило, что протестующие бросали в полицию различные предметы, в результате чего трое сотрудников получили ранения, а двое были доставлены в медицинские учреждения.
Ранее сообщалось, что протестующие в Тбилиси повредили ворота парламента, а силы безопасности применили против них спецсредства, предусмотренные законом. Перед этим силы безопасности начали разгонять протесты из водометов.
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Александр Климов