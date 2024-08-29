Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что российские спецподразделения тщательно собирают данные об украинских наемниках и уже идентифицировали более 4000 из них, по некоторым из них завершены заочные расследования. Об этом информирует РИА Новости.