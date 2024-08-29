В МВД назвали количество находящихся в России нелегальных мигрантов

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В 2023 году в России на законных основаниях находились 3,5 миллиона иностранных граждан. Количество нелегальных трудовых мигрантов превышало 650 тысяч человек.
Такие данные предоставили представители министерства внутренних дел РФ в ходе совещания правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, передаёт «Коммерсант». Специалисты отмечают, что оценки могут сильно различаться в зависимости от методики подсчёта. Большинство трудовых мигрантов в России — уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
МВД России предлагало ведомствам объединиться для противодействия нелегальной миграции в России. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил, что даже отдельные противоправные действия иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют возникновение межнациональной напряжённости.
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Александр Бойцов