В Королёве женщина фиктивно поставила на учёт 540 мигрантов

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Фиктивную постановку на миграционный учёт 540 иностранных граждан выявили подмосковные полицейские при проверке гостиницы в городе Королёв, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Установлено, что менеджер гостиницы, расположенной в Ярославском проезде города Королёв, поставила на миграционный учёт 540 иностранцев. При этом она заведомо знала, что они не будут там жить», — говорится в сообщении.Женщину задержали. Против неё завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что в России за первые шесть месяцев 2024 года количество нарушений закона, связанных с организацией незаконной миграции, выросло на 128%.
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