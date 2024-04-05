В НАТО допустили поражение Киева

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал два сценария развития конфликта на Украине, среди которых есть и поражение Кива. Об этом пишет РИА Новости.
«Может быть два сценария: первый – НАТО сможет нарастить больше поддержки, и Украина возвращает больше территорий, и второй – мы не наращиваем поддержку, и тогда есть риск, что Россия возьмет еще больше территорий», – заявил Столтенберг.Он добавил, что ВС РФ наступают на поле боя. Как считает генсек Североатлантического альянса, единственным правильным вариантом является наращивание сильных военных сил на Украине.
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