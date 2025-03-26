Вопрос об алкоголизме главы Пентагона возмутил директора ЦРУ

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Вопрос о возможном алкоголизме главы Пентагона Пита Хегсета из-за скандала вокруг группового чата в мессенджере Signal, в который случайно добавили журналиста Джеффри Голдберга, возмутил главу ЦРУ Джона Рэтклиффа. Об этом сообщает издание The New York Times.
Речь идёт о перепалке, которая произошла между Рэтклиффом и членом Палаты представителей США Джимми Гомесом, который во время обсуждения военных операций поинтересовался, не был ли министр обороны уличён в чрезмерном употреблении алкоголя.
После этого директор ЦРУ был вызван в Конгресс на слушания, поскольку являлся участником диалога.
Рэтклифф подчеркнул, что линия допроса является оскорбительной, а на вопрос об алкоголизме министра ответил отрицательно.
Напомним также, что 22 января бывшая невестка Хегсета Даниэль обвинила его в насилии в отношении второй супруги и алкоголизме. Такое заявление она сделала в ходе слушаний об утверждении на должность главы Пентагона. Пит Хегсет в ответ пообещал исправить своё поведение и решить проблему зависимости.
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После этого директор ЦРУ был вызван в Конгресс на слушания, поскольку являлся участником диалога.
Рэтклифф подчеркнул, что линия допроса является оскорбительной, а на вопрос об алкоголизме министра ответил отрицательно.
Напомним также, что 22 января бывшая невестка Хегсета Даниэль обвинила его в насилии в отношении второй супруги и алкоголизме. Такое заявление она сделала в ходе слушаний об утверждении на должность главы Пентагона. Пит Хегсет в ответ пообещал исправить своё поведение и решить проблему зависимости.
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Анастасия Чинкова