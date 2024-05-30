Обозреватель Шлепченко раскрыл, чем может ответить Россия на угрозу НАТО

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Военный обозреватель Влад Шлепченко предположил, что в случае нарастания угрозы со стороны НАТО Россия будет стараться придерживаться оборонительной позиции.
«Будет придерживаться предельно оборонительной тактики в расчёте на то, что у Запада всплывут какие-то внутренние проблемы, которые заставят его прекратить вот эту политику. Если будет принято другое политическое решение, то вполне возможны какие-то кибероперации. Может быть, какие-то диверсии», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.
До этого стало известно, что бойцы группировки «Север» взяли в плен семерых спецназовцев ГУР под Волчанском. Военкор RT Александр Симонов поговорил с одним из пленных, который рассказал, что в результате штурмовых действий подразделений ВС России попал в плен, а российские медики после ранения оказали ему помощь.
Ранее сообщалось, что пленные боевики ВСУ, взятые под Харьковом, рассказали о радиации в чернобыльских окопах и голоде на фронте.
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Пленные боевики ВСУ рассказали о радиации в окопах Чернобыля
Мелисса Тимофеева