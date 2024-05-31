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Если НАТО введет войска в зону спецоперации, то сразу же понесет потери. Об этом сообщает Lidovky.
Отмечается, что военные Североатлантического альянса станут приоритетной целью так же, как западная техника в настоящее время. Согласно данным источника, который ссылается на многочисленные утечки, иностранные солдаты уже присутствуют на Украине и воюют за ВСУ.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине. Он отметил, что это приблизит войну с Россией, которую нельзя допустить.
Напомним, ранее в российском военном ведомстве ранее сообщили, что за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более тринадцати тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима.
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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине. Он отметил, что это приблизит войну с Россией, которую нельзя допустить.
Напомним, ранее в российском военном ведомстве ранее сообщили, что за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более тринадцати тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима.
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Екатерина Коршунова