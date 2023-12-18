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В НАТО специально назначили генерала, который прибудет в Киев и будет курировать диверсии ВСУ против России. Об этом в беседе с изданием News.ru рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
По его словам, американский генерал и его помощники будут также заниматься боевыми и разведывательными действиями. Парламентарий уверен, что о своих планах представители НАТО не будут рассказывать властям Украины, чтобы информация о планируемых диверсиях не просочилась.
Также генерал-лейтенант добавил, что Запад ведет войну против России на уничтожение.
Прежде сообщалось, что на Западе президенту Украины Владимиру Зеленскому порекомендовали разделить власть с оппозиционерами.
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Также генерал-лейтенант добавил, что Запад ведет войну против России на уничтожение.
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Анастасия Крестьянова