В НАТО назвали кибератаку поводом применить пятую статью

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НАТО вправе применить пятую статью устава блока в ответ на кибератаки. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на сессии «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре.
По его словам, участники блока уже договорились о том, что кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи.
Напомним, речь идет о пункте, который предусматривает ответ всех стран-членов Альянса в случае нападения на одну из стран НАТО каким-либо государством. Такой ответ предполагает военную силу в том числе.
Бауэр пояснил, что не только физическая, но и кибератака может считаться основанием применения статьи.
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Напомним, речь идет о пункте, который предусматривает ответ всех стран-членов Альянса в случае нападения на одну из стран НАТО каким-либо государством. Такой ответ предполагает военную силу в том числе.
Бауэр пояснил, что не только физическая, но и кибератака может считаться основанием применения статьи.
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Анастасия Хохлова