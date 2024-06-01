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В словах генсека НАТО усмотрели признак начала новой холодной войны

Политолог Блохин: слова НАТО о помощи Украине предрекают начало холодной войны
01 июня 2024, 12:27
Фото: iStock/RomanBabakin

Фото: iStock/RomanBabakin

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин указал на признак начала новой холодной войны. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».
Он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее призвал ежегодно выделять Украине 40 миллиардов евро. Он отмечал, что Киеву нужна стабильность и предсказуемость, поэтому такие выплаты нужно закрепить в обязательном порядке.

Блохин подчеркнул, что это заявление указывает на нежелание Запада отказываться от поддержки Украины, несмотря на то, что страна обходится ему очень дорого.



По словам политолога, в Североатлантическом альянсе найдутся несогласные с таким решением, будут протесты на уровне населения, но элиты стран-членов НАТО продолжат идти, опираясь на правила внешней политики США.

В заключение Блохин отметил, что эта сумма значимая, но не фантастическая.

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#сша
#украина
#йенс столтенберг
#война
Трамп-младший назвал Зеленского верховным жрецом Украины
01 июня 2024, 13:14

Сын бывшего американского президента Дональда Трампа Дональд Трамп младший заявил, что находящиеся у власти в Вашингтоне демократы возводят до небес авторитет Владимира Зеленского. Об этом Трамп-младший сообщил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
По словам Трампа-младшего, демократам необходимо в кого-то верить. Он подчеркнул, что они не верят в Бога, по этой причине, например, для них Грета Тумберг является авторитетом в вопросе климатической повестки.

Ранее независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший резко раскритиковал решение администрации действующего главы государства Джо Байдена позволить ВСУ наносить удары по объектам на территории РФ. По его мнению, данный шаг серьезно обострит украинское противостояние.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия. ​

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#всу
#украина
#владимир зеленский
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В Госдуме предложили признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России
Госдума рассмотрит возможность признания деятельности Фонда Клуни нежелательной
01 июня 2024, 13:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признания нежелательной деятельности американского Фонда Клуни. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв в Telegram-канале.
Накануне «Фонд Клуни за справедливость», учреждённый голливудским актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль, объявил о намерении добиваться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда ареста российских журналистов. Речь идёт о сотрудниках СМИ, находящихся за пределами России, но освещающих события на Украине в пророссийском ключе.

Пискарёв подчеркнул, что поджигателей войны следует искать не в российских редакциях, а за океаном. В Соединённых Штатах не довольны влиянием российских СМИ, которые заблокированы и обложены санкциями, но всё же умудряются распространять информацию, противоположную американской точке зрения.

Он добавил, что США, поощряющие украинские удары по России, являются настоящей угрозой, а не российские журналисты.

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#госдума
#россия
#журналисты
#арест
#сша
#ограничения
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В бундестаге призвали «активировать» почти млн резервистов на войну с Россией
01 июня 2024, 12:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти ФРГ призвать на учет свыше 900 тысяч резервистов для борьбы с РФ. Об этом информирует The Washington Post.
Отмечается, что в их числе будут лица, которые когда-то давно служили в немецкой армии, однако после ушли с активной службы. По словам Штрак-Циммерман, Германии необходимо в кратчайшие сроки обрести обороноспособность.

Согласно информации источника, это необходимо для того чтобы защититься от якобы «вторжения РФ». Председатель комитета бундестага добавила, что в стране на протяжении многих лет не обновляли данные о резервистах.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в соцсети X, что безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации конфликта на Украине.

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#соцсети
#данные
#план
#лидер
#рф
#германия
#солдаты
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Украина и Европа просят США разрешить ВСУ обстреливать всю Россию
Politico: Украина и Европа просят США разрешить ВСУ наносить удары по всей РФ
01 июня 2024, 12:06

Фото: iStock/Photoboyko

Европа и Украина просят США разрешить ВСУ атаковывать всю территорию России. Об этом пишет Politico.
Отмечается, что европейские и украинские чиновники требуют от президента США Джо Байдена снятия ограничений на обстрел киевскими войсками всей территории России.

При этом издание отмечает, что такие обстрелы уже ведутся.

Ранее стало известно, что Байден позволил Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по российским регионам, угрожающим Харьковской области. При этом был оставлен в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

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#украина
#европа
#сша
#всу
#обстрел
#россия
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Ветеран из США высказался об отсутствии России на церемонии в Нормандии
Ветеран из США Кон: приглашение РФ в Нормандию было бы жестом доброй воли
01 июня 2024, 11:49

Фото: iStock/Racide

Приглашение России на празднование 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии стало бы жестом доброй воли. Об этом сообщил ветеран из США Фрэнк Кон в беседе с РИА Новости.
Полковник в отставке убеждён, что приглашение российской делегации на празднование этой значимой даты было бы жестом доброй воли, даже несмотря на то, что СССР не принимал участия в этой военной операции.

Однако он добавил, что в этом году этого определенно не будет.

По словам Кона, ветераны Второй мировой войны из США и России способны внести вклад в налаживание разрушенных политических отношений между своими странами. Он убеждён, что они могут устранить нанесённый политиками обоих государств урон. При этом он уточнил, что для налаживания отношений важно дождаться затишья бурь.

Подчеркнём, что в апреле 1945 года Кон участвовал в легендарной встрече советских и американских войск на Эльбе.

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#сша
#россия
#церемония
#политика
#ветераны
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В ФРГ объяснили отказ Шольца поставлять Украине Taurus
Funke: Шольц не хочет поставлять Украине Taurus из страха потерять авторитет
01 июня 2024, 11:42

Фото: пресс-служба правительства Германии

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в интервью Funke поделилась предположениями о том, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.
По ее мнению, это связано с боязнью Шольца потерять авторитет. Штрак-Циммерманн напомнила, что прежде он уже поддавался влиянию, когда обсуждался вопрос передаче Украине танков Leopard. Тогда Шольц не отстоял свою позицию и воспринял это как потерю авторитета, уверена глава комитета бундестага по обороне.

Поэтому в этот раз канцлер ФРГ твердо настоял на своем решении в вопросе поставок Taurus, заключила Штрак-Циммерманн.

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#украина
#фрг
#шольц
#рф
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Названо число избирателей, отвернувшихся от Трампа после приговора суда
Reuters: 10% республиканцев отвернулись от Трампа после приговора суда присяжных
01 июня 2024, 11:35

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

От кандидата в президенты США Дональда Трампа, которому суд присяжных вынес обвинительный приговор, может отвернуться до 10% избирателей-республиканцев. На это указывают результаты опроса, проведённого агентством Reuters и компанией Ipsos.
Отмечается, что каждый десятый зарегистрированный избиратель-республиканец заявил, что не станет голосовать за Трампа после его осуждения.

Одновременно с этим его соперник Джо Байден пока не демонстрирует какого-либо заметного лидерства. Он опережает Трампа лишь в пределах статистической погрешности (41% и 39% соответственно).

Опрос также показал, что порядка 10% поддержали был независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, а ещё 20% ещё не определились со своим выбором.

Избиратели заявили, что главным недостатком Трампа является возможность его осуждения и тюремного заключения, а Байдена – преклонный возраст (81 год) и поддержка Израиля в его войне с палестинским движением ХАМАС.

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#дональд трамп
#кандидаты
#президент
#сша
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Запад получил от Путина жёсткий сигнал из-за эскалации конфликта на Украине
DE: Путин предупредил Запад о последствиях эскалации конфликта на Украине
01 июня 2024, 11:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил жёсткий сигнал Западу по поводу эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Daily Express.
В публикации отмечается, что российский лидер сделал серьёзное и жёсткое предупреждение западным странам в связи с эскалацией украинского конфликта. Он подчеркнул, что это может повлечь за собой глобальные последствия.

Издание пишет, что такое заявление Путин сделал в ходе пресс-конференции в Ташкенте, где он, помимо прочего, затронут вопрос роли НАТО в Европе.

В частности, Путин заявлял, что страны-члены НАТО должны отдавать себе отчёт, осознавая, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить украинским войскам наносить удары натовским оружием по территории России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Украина уже предпринимала попытки нанесения ударов по целям в России американским оружием.

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#владимир путин
#конфликт
#украина
#оружие
#поставки
#обстрел
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Лукашенко дал совет Пашиняну в день его рождения
Лукашенко в поздравлении Пашиняну призвал его следовать народной дипломатии
01 июня 2024, 10:48

Фото: сайт Кремля

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил с днем рождения премьера Армении Никола Пашиняна. На сайте пресс-службы президента размещён текст поздравления коллеги.
Лукашенко назвал Пашиняна опытным политиком и отметил, что неоднократно убеждался в том, что в международных отношениях необходимо соблюдать дипломатию.

Президент Белоруссии также добавил, что в настоящее время между государствами имеются наработки, которые позволят открыть дополнительные возможности для развития торговых и экономических отношений.

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