В словах генсека НАТО усмотрели признак начала новой холодной войны

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Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин указал на признак начала новой холодной войны. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».
Он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее призвал ежегодно выделять Украине 40 миллиардов евро. Он отмечал, что Киеву нужна стабильность и предсказуемость, поэтому такие выплаты нужно закрепить в обязательном порядке.
Блохин подчеркнул, что это заявление указывает на нежелание Запада отказываться от поддержки Украины, несмотря на то, что страна обходится ему очень дорого.
По словам политолога, в Североатлантическом альянсе найдутся несогласные с таким решением, будут протесты на уровне населения, но элиты стран-членов НАТО продолжат идти, опираясь на правила внешней политики США.
В заключение Блохин отметил, что эта сумма значимая, но не фантастическая.
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Блохин подчеркнул, что это заявление указывает на нежелание Запада отказываться от поддержки Украины, несмотря на то, что страна обходится ему очень дорого.
По словам политолога, в Североатлантическом альянсе найдутся несогласные с таким решением, будут протесты на уровне населения, но элиты стран-членов НАТО продолжат идти, опираясь на правила внешней политики США.
В заключение Блохин отметил, что эта сумма значимая, но не фантастическая.
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Анастасия Чинкова