Фото: сайт Кремля
Принятая Европарламентом резолюция о снятии ограничений для Киева на удары западным оружием вглубь России ведет к началу Третьей мировой войны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, документ ЕП лишь подтверждает курс на русофобию и повышает риск ядерного конфликта.
Речь идет о принятой сегодня, 19 сентября, резолюции Европарламента с призывом к странам Евросоюза снять для Украины все ограничения на удары их оружием по России.
Слуцкий добавил, что новым членам Европарламента нужно лучше ознакомиться с позицией России, а также с возможными катастрофическими последствиями подобных призывов. По его мнению, Европу спасает лишь то, что такие резолюции носят лишь рекомендательный характер.
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«Принятая резолюция Европарламента подтверждает преемственность курса на агрессивную русофобию и направлена на разжигание Третьей мировой войны, а также повышение риска ядерного конфликта», — написал он в своем телеграм-канале.
Слуцкий добавил, что новым членам Европарламента нужно лучше ознакомиться с позицией России, а также с возможными катастрофическими последствиями подобных призывов. По его мнению, Европу спасает лишь то, что такие резолюции носят лишь рекомендательный характер.
«Оголтелый и опасный популизм, переходящий в шизофрению. Одно пока спасает Старый Свет: резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, то есть необязательны к исполнению», — отметил парламентарий.Читайте также:
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Данил Пономарев