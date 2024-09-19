Депутат Рады Рахманин сделал откровенное признание о Генштабе ВСУ

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Депутат Рады Сергей Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ не ожидают возращения военнообязанных украинцев из-за границы на родину. Его слова передает издание «Украинская правда».
«Буду откровенен: я общался с представителями генерального штаба (ВСУ), и они не очень рассчитывают на людей (кто уехал с Украины и сейчас находится за границей — ред.). Не верят в то, что их удастся привлечь в Вооруженные силы, даже если будет принято какое-либо политическое решение», — заявил Рахманин.
Он отметил, что на сегодняшний день возвращение уехавших военнообязанных украинцев является лишь разговорами, а не реальным перспективами.
Рахманин также выразил уверенность в том, что военнообязанные граждане Украины за границей найдут способ отклониться от службы в ВСУ. По его мнению, они просто не вернутся на родину.
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