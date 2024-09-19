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Оборона украинской армии в Южном Донбассе рухнет очень скоро, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он высказал в личном блоге на видеохостинге YouTube.
«Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут», — сказал эксперт.Меркурис добавил, что у боевиков ВСУ в настоящий момент критическое положение на Торецком направлении и еще нескольких. Он полагает, что Украина скоро лишится Часова Яра, а под Курском украинских неонацистов ожидает настоящий провал.
Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля 2022 года. В августе 2024 года противник решил напасть на приграничье Курской области.
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