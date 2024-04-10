Новый план контрнаступления ВСУ назвали в Крыму классической схемой мошенничества

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Крымский политический эксперт Владимир Джаралла назвал новый план контрнаступления Украины, озвученный Владимиром Зеленским, классическим мошенническим планом, сообщает РИА Новости.
«Она проста: чтобы воровать – нужны деньги, чтобы деньги – нужны планы. Вот их и клепают во всех ведомствах на Украине», – пояснил он.
Аналитик отметил, что главная угроза для украинских руководителей заключается в том, что Запад заклеймит их как мошенников. Джаралла резюмировал, что в связи с этим Киев разрабатывает новые контрнаступательные меры, чтобы получить больше финансирования.
Ранее Зеленский рассказал о новом контрнаступлении ВСУ. По словам главы государства, для проведения наступательных операций Украине необходимы современные системы вооружения от иностранных союзников, в том числе США.
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Аналитик отметил, что главная угроза для украинских руководителей заключается в том, что Запад заклеймит их как мошенников. Джаралла резюмировал, что в связи с этим Киев разрабатывает новые контрнаступательные меры, чтобы получить больше финансирования.
Ранее Зеленский рассказал о новом контрнаступлении ВСУ. По словам главы государства, для проведения наступательных операций Украине необходимы современные системы вооружения от иностранных союзников, в том числе США.
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Александр Климов