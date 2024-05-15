В НАТО придумали, как использовать ПВО Польши и Румынии

Фото: iStock/e-crow
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил использовать системы ПВО Польши и Румынии для помощи Украине.
Об этом он заявил в интервью порталу inews. По словам экс-главы Североатлантического альянса, НАТО может помочь Украине сбивать российские беспилотники и ракеты без отправки войск на Украину. Так страны альянса помогут более эффективно защищать западную часть Украины, в том числе оборонную промышленность страны.
Он подчеркнул, что Европа стала слабой и расколотой перед якобы угрозой со стороны России, и это нужно менять.
Расмуссен отметил, что Украину необходимо пригласить в альянс на саммите в июле, а само присоединение «должно произойти не позднее 2028 года».
Читайте также:
В Чехии считают, что на саммите в США не примут решение о членстве Украины в НАТО
В НАТО после слов Макрона раскрыли планы по отправке войск на Украину
В Чехии допустили отказ Украины от членства в НАТО
Он подчеркнул, что Европа стала слабой и расколотой перед якобы угрозой со стороны России, и это нужно менять.
Расмуссен отметил, что Украину необходимо пригласить в альянс на саммите в июле, а само присоединение «должно произойти не позднее 2028 года».
Читайте также:
В Чехии считают, что на саммите в США не примут решение о членстве Украины в НАТО
В НАТО после слов Макрона раскрыли планы по отправке войск на Украину
В Чехии допустили отказ Украины от членства в НАТО
Алёна Самарева