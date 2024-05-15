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В НАТО придумали, как использовать ПВО Польши и Румынии

15 мая 2024, 15:02
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил использовать системы ПВО Польши и Румынии для помощи Украине.
Об этом он заявил в интервью порталу inews. По словам экс-главы Североатлантического альянса, НАТО может помочь Украине сбивать российские беспилотники и ракеты без отправки войск на Украину. Так страны альянса помогут более эффективно защищать западную часть Украины, в том числе оборонную промышленность страны.

Он подчеркнул, что Европа стала слабой и расколотой перед якобы угрозой со стороны России, и это нужно менять.



Расмуссен отметил, что Украину необходимо пригласить в альянс на саммите в июле, а само присоединение «должно произойти не позднее 2028 года».

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#польша
Эрдоган знает кукловодов, которые готовят заговор
Эрдоган: турецкие власти знают кукловодов и тех, кто готовит заговор
15 мая 2024, 14:46

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ему известно, кто готовил заговор в стране. С таким заявлением он выступил в парламенте после сообщений о попытке госпереворота.
«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что власти Турции проявят достоинство и терпимость несмотря на действия других.

По его словам, деятельность предполагаемых заговорщиков с запрещенной в стране организацией FETÖ.

Ранним утром стало известно, что Эрдоган провел экстренное заседание с руководителями разведки и минюста после предупреждения своего соратника, главы партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о возможной попытке госпереворота.

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В ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, помогающих России
Reuters: Франция и Нидерланды предложили глобальные санкции за помощь России
15 мая 2024, 14:41

Фото: iStock/designer491

Франция и Нидерланды добиваются введения ЕС санкций в отношении любых финансовых учреждений в мире, которые помогают ВС РФ оплачивать приобретение продукции или технологий для изготовления оружия. Об этом пишет агентство Reuters.
Сообщается, что представители двух стран, хотят в рамках принятия нового пакета санкций запретить лицам в ЕС вести сотрудничество с любой финансовой организацией, которая помогает РФ получать подсанкционные товары. По их мнению, эти меры позволят убедить компании в Китае, Турции и на Ближнем Востоке отказаться от сделок с Россией, касающихся поставок товаров двойного назначения. Отмечается, что согласовывать работу по этому направлению хотят с Америкой. Предложение могут заблокировать Германия и Венгрия.

Ранее сообщалось, что товарооборот между РФ и США в марте этого года вырос в полтора раза и достиг отметки 471 млн долларов. Согласно информации источника, торговля между государствами выросла из-за импорта российского урана в Вашингтон. Однако ранее американский лидер Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Запрет будет действовать до 2040 года, при этом до 2028 года покупка разрешается в особых случаях при наличии разрешения от минэнерго США.

США выделят Украине еще $2 млрд на военные нужды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ЦИК РФ назначила дату Единого дня голосования
15 мая 2024, 14:38

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Единый день голосования состоится 8 сентября, пишет РИА Новости.
Как отметила во время заседания глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, перемены, которые могут отражаться на избирательной кампании, неизбежны.

Она подчеркнула, что уже понятно о входе в состав правительства России четырех губернаторов. Изменения, которые могут отразиться на дне голосования, определят 8 июля.

Ранее Памфилова заявила, что ЦИК нашел подтверждение лишь 12 сообщениям о нарушениях на выборах президента РФ. В комиссию поступило 459 сообщений о нарушениях, 447 из которых остались неподтвержденными.

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#россия
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Даудов сложил с себя полномочия спикера парламента Чечни после девяти лет работы
15 мая 2024, 14:37

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Магомед Даудов, девять лет занимавший пост председателя парламента Чечни, сложил с себя полномочия. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что во время заседания он также автоматически сложил с себя полномочия депутата. По словам Даудова, он принял это решение после совещания с главой Чечни Рамзаном Кадыров.

В настоящее время Даудов не знает, какую должность будет занимать в дальнейшем. Он также добавил, что для него самое главное для него быть на пути первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее сообщалось, что 14 мая глава российского государства Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Правительство РФ впервые было сформировано по новой процедуре, которая предусматривается поправкой к конституции в 2020 году.

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#путин
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СБУ задержала несколько украинцев за сотрудничество с движением Медведчука
15 мая 2024, 14:31

Фото6 iStock/Sinenkiy

СБУ задержала несколько жителей Украины, обвинив их в сотрудничестве с движением «Другая Украина», которое возглавляет Виктор Медведчук. Их обвиняют в ведении информационно-подрывной деятельности.
«Служба безопасности разоблачила в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политпроекта "Другая Украина". Эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, который координирует свою деятельность с ФСБ», — говорится в Telegram-канале украинского ведомства.

Уточняется, что участники группы дискредитировали ВСУ и призывали жителей Украины сложить оружие и сдаться российским силам. Якобы соратники Медведчука создавали видеоконтент, которые после одобрения в России распространяли в Сети.

Задержанных обвинили в госизмене. Расследование продолжается.

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США выделят Украине еще $2 млрд на военные нужды
15 мая 2024, 14:28

Фото: iStock/Yaraslau

Штаты выделят Украине дополнительно $2 миллиарда военного финансирования, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Средства будут выделены из нового фонда оборонной промышленности. Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Он подчеркнул, что речь идет о новом фонде Штатов для Украины, который обеспечит как закупки оружия у других стран, так и развитие ВПК самой страны.

Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Америки прибыл в Киев для обсуждения помощи Украине от Вашингтона.

До этого сообщалось, что Белый дом выделит Киеву очередной транш военной помощи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#украина
#финансирование
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Захарова обозначила цели для ВС РФ в зоне СВО
Захарова: любые иностранные наемники в зоне СВО станут целью для ВС РФ
15 мая 2024, 13:54

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Западное вооружение, а также любые иностранные наёмники, находящиеся в зоне спецоперации, становятся законной целью для российских военных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Эстонии о возможности отправки войск на помощь Киеву.
«Любое поставляемое нацистскому киевскому режиму оружие рассматривается вооруженными силами Российской Федерации как законная цель, военная цель и подлежит уничтожению. Аналогично, иностранные наемники неизбежно станут целями для российских вооруженных сил», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что это касается всех стран, которые отправят своих военных в зону спецоперации для участия в боевых действиях против ВС РФ.

Ранее сообщалось, что советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл объявил, что правительство рассматривает возможность направления военных на Украину.

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Макрон проведет совещание по митингам в Новой Каледонии, где погибли люди
15 мая 2024, 13:41

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет срочное совещание совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии на фоне протестов, в которых сотни человек получили ранения и двое погибли. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Примечательно, что из-за срочного совещания Макрон отменил поездку в департамент Приморская Сена, где он должен был открыть новые ветряные электростанции. По словам верховного комиссара Французской Республики в Новой Каледонии Луи Ле Франа, обстановка остается напряженной. Он отметил, что протестующие подожгли 50 коммерческих объектов и 200 автомобилей.

Уточняется, что акции протестов проходят против конституционного законопроекта, который направлен на расширение избирательного корпуса на провинциальных выборах.

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В России создали «Фумигатор» для защиты штурмовых групп от беспилотников
«Лаборатория ППШ»: создан «Фумигатор» для защиты штурмовых групп от дронов
15 мая 2024, 11:37

Фото: iStock/vadimrysev

В РФ создан носимый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Фумигатор», предназначенный для защиты штурмовых групп от беспилотников. Об этом пишет ТАСС.
По словам генерального директора, «Лаборатория ППШ» наладила выпуск двух изделий — «Фумигатора» в обычной версии, а также «Фумигатора-FPV» для штурмовых групп.

«Но если раньше один человек нес своеобразный рюкзак, то сейчас в одном подразделении два человека несут аппаратуру РЭБ», — сказал он.

Отмечается, что первый комплекс способен создавать купол радиусом 250-300 метров, а второй предназначен для подавления FPV-дронов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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