Владимир Зеленскийй
Владимир Зеленский рассказал о тяжелой ситуации для ВСУ на поле боя и в очередной раз заговорил о дипломатическом пути для решения конфликта на Украине. Его слова передает японское агентство Kyodo.
«Нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории. Это факт. Необходимо искать дипломатическое решение», — заявил Зеленский.
Издание также отметило, что лидер киевского режима намекнул на успехи ВС РФ на востоке Украины и тяжелую ситуацию для ВСУ по всей линии боевого соприкосновения.
Однако Зеленский уточнил, что Украина будет готова к переговорам с Россией, когда станет «настолько сильной», чтобы иметь возможность противостоять ей.
При этом он опять пожаловался на недостаточную помощь от союзников и потребовал ее расширить. Зеленский добавил, что для гарантий безопасности Украины важно вступить в НАТО.
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Элина Позднякова