Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Kyodo: Зеленский заговорил о дипломатии и потребовал помощи у партнеров
Владимир Зеленскийй

Владимир Зеленскийй

Владимир Зеленский рассказал о тяжелой ситуации для ВСУ на поле боя и в очередной раз заговорил о дипломатическом пути для решения конфликта на Украине. Его слова передает японское агентство Kyodo.
«Нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории. Это факт. Необходимо искать дипломатическое решение», — заявил Зеленский.

Издание также отметило, что лидер киевского режима намекнул на успехи ВС РФ на востоке Украины и тяжелую ситуацию для ВСУ по всей линии боевого соприкосновения.



Однако Зеленский уточнил, что Украина будет готова к переговорам с Россией, когда станет «настолько сильной», чтобы иметь возможность противостоять ей.

При этом он опять пожаловался на недостаточную помощь от союзников и потребовал ее расширить. Зеленский добавил, что для гарантий безопасности Украины важно вступить в НАТО.

Читайте также:

США призвали Украину самой решить вопрос с уступками территорий ради мира с РФ

Зеленский предложил украинцам потратить тысячу гривен на оборону

Зеленский предложил вариант вступления Украины в НАТО во время конфликта
#сша
#помощь
#украина
#крым
#лидер
#нато
#всу
#вс рф
#зеленский
Симоньян рассказала, почему Запад при эскалации остановится первым
Симоньян уверена, что Запад остановится первым, ибо не жаждет победы, как РФ
02 декабря 2024, 08:35

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Запад остановится первым при нагнетании эскалации, так как у него нет страстного желания победить, которое есть у РФ. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Симоньян напомнила о благородстве России при участии в военных конфликтах на протяжении всей истории. Главред привела в пример случай, когда Пётр I во время войны подарил своему противнику продовольствие и лекарственные средства.

По ее словам, часть аудитории считает, что Москве пора бы «перестать быть такой добренькой». Симоньян заключила, что «сила России, в первую очередь, в благородстве».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские войска нанесли удар по ВСУ в Винницкой области

ВС РФ поразили технику ВСУ в Черниговской области

Российские войска нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области
#продовольствие
#удар
#рф
#вс рф
#маргарита симоньян
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские беспилотники атаковали территории РФ минувшей ночью
Минобороны: Минувшей ночью система ПВО сбила 15 БПЛА ВСУ над регионами РФ
02 декабря 2024, 07:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 15 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего было сбито 15 вражеских беспилотников. Восемь из них ликвидировано в Курской области, четыре – в Брянской области. Два украинских дрона уничтожили в Крыму и один — в Белгородской области.

В ночь на 1 декабря силы ПВО уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников над российскими регионами. Уточняется, что 20 вражеских дронов были ликвидированы над территорией Брянской области, семь — над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.

Читайте также:

Россиянин на деньги BMW купит дроны для СВО

Над территорией Брянской области уничтожили еще восемь БПЛА

В Брянской области при атаке беспилотника погиб ребенок
#деньги
#бпла
#сво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии заявили о критической ситуации для ВСУ
Профессор Масала заявил о критической ситуации в ВСУ из-за плохого оснащения
02 декабря 2024, 05:38

Фото: iStock/macky_ch

Ситуация на поле боя важна для Киева из-за нехватки техники и личного состава, а также из-за плохой оснащенности Украинской армии, заявил Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью газете Die Welt.
«Повсюду наблюдается нехватка техники и персонала. В Донбассе Украина теряет территории в таких масштабах, которых мы никогда раньше не видели. Мы видим там поредевшие, истощенные и плохо оснащенные войска. Можно предположить, что такое развитие будет продолжаться», –сказал Масала.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Мариана Безуглая заявила, что перестановки в командовании ВСУ, проведенные Владимиром Зеленским, только увеличивает риск потери территории Киевом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВС РФ поразили технику ВСУ в Черниговской области

Российский офицер рассказал о боях в Курской области

Российские войска нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области
#украина
#всу
#владимир зеленский
#верховная рада
#россия
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ поразили технику ВСУ в Черниговской области
Лебедев: ВС РФ нанесли удары по технику ВСЕ в Черниговской области
02 декабря 2024, 05:13

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские войска атаковали скопление техники Украинской армии в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
«Черниговская область, по скоплению с техникой, недалеко от стыка границ России Белоруссии и Украины. Скопление не большое, но наглое», – рассказал Лебедев.

Подробности поражения техники ВСУ координатор подполья не предоставил.

Ранее Лебедев сообщал, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области были атакованы две казармы украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российский офицер рассказал о боях в Курской области

Российские войска нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области

Российские военные взяли под контроль новый плацдарм под Купянском
#украина
#всу
#россия
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска нанесли удар по ВСУ в Винницкой области
Российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Винницкой области
02 декабря 2024, 02:40

Фото: iStock/zim286

Координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российская авиация нанесла удар по району расположения украинской армии в Винницкой области Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, взрыв произошел в Винницкой области Украины. Он также сообщил, что российские войска атаковали группу украинской военной техники в районе Чернигова.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике с помощью беспилотников. Инцидент произошел в центральном районе города 1 декабря. Украинская армия сбросила взрывчатку с беспилотника.

Читайте также:

Российские войска нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области

Российские военные взяли под контроль новый плацдарм под Купянском

ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР
#украина
#вс рф
#всу
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области
02 декабря 2024, 02:01

Фото: iStock/ vadimrysev

Российские войска нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
«Сумская область: прилет небольшому помещению, на котором складировали БПЛА. Только сегодня новую партию привезли», – сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль второй плацдарм вблизи Купянска в Харьковской области. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», к северу от Купянска, недалеко от села Максютовка, штурмовики переправились через реку Оскол на лодке и закрепились на западном берегу.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские военные взяли под контроль новый плацдарм под Купянском

ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР

Успехи ВС РФ в Курахово, атаки в Курской области, взрывы в Херсоне: последние новости СВО
#всу
#харьковская область
#вс рф
#бпла
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные взяли под контроль новый плацдарм под Купянском
01 декабря 2024, 23:13

Фото: iStock/zim286

Российские военные взяли под контроль второй плацдарм в Харьковской области, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что к северу от Купянска у села Максютовка штурмовики пересекли на лодках реку Оскол и укрепили позиции на ее западном берегу.

Ранее стало известно об установлении контроля ВС РФ над населенными пунктами Петровка и Ильина в ДНР.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР

Успехи ВС РФ в Курахово, атаки в Курской области, взрывы в Херсоне: последние новости СВО

Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором в руках
#вс рф
#харьковская область
#военные
#сво
#днр
#река
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушилин описал текущую ситуацию в Дзержинске в ДНР
Пушилин: продолжаются бои в Дзержинске в ДНР, боевики ВСУ перебрасывают резервы
01 декабря 2024, 21:06

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Бои в Дзержинске (Торецке) продолжаются, боевики ВСУ перебрасывают резервы, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что противник активно пользуется беспилотниками.
«И, конечно, устремления на Горловку по-прежнему у противника очевидны, потому что много попыток бить по инфраструктурным объектам», — добавил Пушилин.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех своих целей.

Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация Украины.

Читайте также:

На Украине оценили возможность Трампа остановить конфликт

«Идут проторенной дорожкой»: Захарова об аналоге «Гитлерюгенда» на Украине

В России оценили заявление ЕС об отправке войск на Украину
#мир
#россия
#днр
#денис пушилин
#война
#сво
#конфликт
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине оценили возможность Трампа остановить конфликт
Экс-полковник СБУ Стариков: Трамп не остановит конфликт на Украине
01 декабря 2024, 20:52

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не остановит украинский конфликт, уверен отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в беседе с YouTube-каналом Politeka.
«Если кто-то думает, что (конфликт. — Прим. ред.) можно остановить — Трамп придет <...> и сразу все остановилось? <...> Невозможно это все остановить», — прокомментировал собеседник.
Эксперт сомневается, что в данной ситуации возможно привлечь миротворческие войска. По его мнению, сейчас идет высокоинтенсивная стадия конфликта, затем будут средняя и низкая, где может произойти все, что угодно, считает Стариков.

Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Политик обещал перед выборами завершить украинский конфликт «за сутки».

Читайте также:

В России оценили заявление ЕС об отправке войск на Украину

«Идут проторенной дорожкой»: Захарова об аналоге «Гитлерюгенда» на Украине

США призвали Украину самой решить вопрос с уступками территорий ради мира с РФ
#мир
#украина
#россия
#сша
#война
#сво
#конфликт
#дональд трамп
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате