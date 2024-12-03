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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. По заявлению американского госсекретаря Энтони Блинкена, средства выделяются в рамках президентских полномочий по списанию вооружений со складов Минобороны США. Этот шаг направлен на усиление военного потенциала Украины в текущем конфликте.
«Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 миллионов долларов», — приводит слова в заявлении главы Госдепа РИА Новости.Россия, в свою очередь, считает, что такие поставки оружия осложняют урегулирование конфликта и фактически вовлекают страны НАТО в противостояние.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законная цель для российских войск. Он также заявил в рамках встречи со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Москве, что призывы западных союзников Украины к прекращению огня, чтобы дать Киеву передышку, не являются путем к миру.
В Кремле считают, что наращивание военной помощи Украине Западом подрывает возможность переговоров и может привести к долгосрочным негативным последствиям. «Радио 1» также сообщало, как в России оценили предложение о быстром достижении мира на Украине.
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