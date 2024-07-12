В НАТО раскритиковали Китай за попытки приблизиться к границам блока

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Китай приближается к границам НАТО, о чем свидетельствуют совместные учения с Белоруссией, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Учения Белоруссии и Китая демонстрируют, как Китай все ближе приближается к НАТО в Европе, а также в Африке, в Арктике и в других местах», – заявил он.
По словам генерального секретаря, учения демонстрируют сотрудничество между авторитарными режимами.
8 июля Минск и Пекин начали совместные антитеррористические учения «Атакующий сокол» на полигоне Брестский полигоне. Сообщалось, что в ходе учений будут отрабатываться методы ночного десантирования, ведение боевых действий в густонаселенных районах и преодоление водных преград.
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