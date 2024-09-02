В НАТО сделали замечание главе МИД Польши после его заявлении о российских ракетах

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Заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга Мирча Джоанэ высказался о заявлении главы МИД Польши Радослава Сикорского о долге страны сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
Ранее Сикорский в беседе с тем же изданием заявил, что государства, граничащие с Украиной, несмотря на запреты НАТО, должны сбивать российские ракеты ещё до того, как они войдут в их воздушное пространство. Тем самым он подчеркнул, что долгом Польши является ликвидация ракет ВС РФ над Украиной.
Джоанэ отметил, что альянс уважает право каждого союзника самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Однако в НАТО принято консультироваться, прежде чем делать то, что в итоге может негативно сказаться на всём объединении.
Он добавил, что члены НАТО, несмотря на имеющуюся необходимость оказывать помощь Украине, должны сделать все для избежания эскалации конфликта.
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Джоанэ отметил, что альянс уважает право каждого союзника самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Однако в НАТО принято консультироваться, прежде чем делать то, что в итоге может негативно сказаться на всём объединении.
Он добавил, что члены НАТО, несмотря на имеющуюся необходимость оказывать помощь Украине, должны сделать все для избежания эскалации конфликта.
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Анастасия Чинкова