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В НАТО создадут стратегию по сдерживанию России

Ассамблея НАТО призвала усилить сдерживание Москвы, включая ядерную сферу
Фото: iStock/Xavier Lejeune

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Парламентская ассамблея НАТО призвала страны-участницы разработать единый стратегический подход к России. Это предложение прозвучало в принятой резолюции по итогам ежегодной сессии, прошедшей в Канаде, передает РИА Новости.
Документ требует, чтобы к следующему саммиту в Нидерландах был представлен план, включающий подготовку альянса к сдерживанию Москвы, включая ядерный аспект, а также противодействие гибридным и конвенциональным угрозам.

Кроме того, резолюция акцентирует внимание на усилении санкционного режима против России и поддержке права Украины наносить удары по «законным военным объектам» на территории РФ, что оправдывается принципом самообороны по Уставу ООН.



В Кремле, реагируя на инициативы НАТО, подчеркнули, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за активностью альянса.

РФ отмечает беспрецедентное наращивание военных сил НАТО у своих западных границ и называет это милитаризацией континента. Москва не раз выражала готовность к диалогу, но только на равных условиях.

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Австрия согласилась со стремлением Трампа к миру на Украине
Канцлер Австрии: Трамп интересуется Путиным и решением конфликта на Украине
27 ноября 2024, 00:05

Фото: iStock/Evgeny Gromov

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре проявил интерес к российскому президенту Владимиру Путину и конфликту между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Нехаммера, беседа длилась около получаса, и Трамп был хорошо подготовлен, сразу затронув тему конфликта.

«Он хотел узнать мои выводы… какое впечатление у меня о президенте Путине. Это действительно показывает его интерес», — отметил Нехаммер в эфире телеканала Puls24.
Австрийский лидер также предложил свою страну как нейтральную площадку для возможных переговоров. По его мнению, Трамп способен придать ситуации новую динамику.

Ранее Трамп заявлял, что может урегулировать украинский конфликт за один день, хотя в России такую позицию считают упрощенной. Он также критиковал подход США к конфликту и называл Владимира Зеленского «торгашом», чьи визиты в Вашингтон сопровождаются многомиллиардной помощью.

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#сво
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США больше не против использования Турцией российских вооружений
Гюлер: Вашингтон согласился с применением Турцией российских комплексов С-400
26 ноября 2024, 23:23

Фото: iStock/cenkertekin

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что США больше не возражают против использования Турцией российских систем С-400, передает ТАСС.
«В ходе наших последних встреч мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет. Мы определили районы, где сможем использовать С-400, все готово. Комплекс будет развернут примерно за 12 часов до состояния, когда мы можем его применять», — цитирует Гюлера портал T24.
Турция приобрела комплексы С-400 в 2019 году, что вызвало критику со стороны США и привело к исключению Анкары из программы разработки истребителей F-35. Американская сторона считала, что использование российских ЗРС может раскрыть возможности F-35 и навредить их боевым характеристикам.

Ранее в турецких СМИ обсуждалось, что Анкара могла бы вернуться в программу F-35, если бы отказалась активировать или передала С-400 третьей стороне.

Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по условиям контракта перепродажа систем без согласия Москвы невозможна.

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#оружие
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Израиль согласовал прекращение огня с Ливаном
26 ноября 2024, 23:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое вступит в силу в среду в 10:00 по московскому времени, сообщает 12-й канал израильского телевидения. Решение принято после напряженных переговоров и консультаций на высшем уровне.
Соглашение включает условия, обязательные для обеих сторон, с целью поддержания долгосрочного перемирия. Среди обсужденных вопросов — меры безопасности и гуманитарная помощь пострадавшим от конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главной целью соглашения является снижение напряженности в регионе. При этом он подчеркнул, что Израиль сохранит военную свободу действий в рамках сотрудничества с США.

Любые нарушения со стороны «Хезболлах», включая попытки вооружения, строительства инфраструктуры или запусков ракет, повлекут немедленный ответ со стороны армии Израиля.

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#израиль
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#вооружения
#ливан
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МИД Польши: Украина пообещала дать разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни
26 ноября 2024, 22:53

Фото: iStock/ Berezko

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти Украины пообещали Польше дать разрешение на эксгумацию останков жертв Волынской резни, передало ТАСС.
По словам главы Министерства иностранных дел Польши, Киев объявил, что нет никаких преград для проведения государственными институтами Польши и частными субъектами при взаимодействии с компетентными структурами Украины поисковых работ и эксгумаций.

В рамках переговоров с Сикорским Андрей Сибига обратил внимание, что обе стороны прорабатывают аспекты предстоящих работ по поиску и эксгумации жертв Волынской резни на уровне рабочих групп.

Ещё в начале ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил разочарование в связи с отсутствием прогресса по эксгумации жертв Волынской резни, несмотря на обещания Киева. Тогда Сикорский заявлял, что Польша готова провести работы за свой счет, но для этого требуется согласие украинской стороны.

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#польша
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#переговоры
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В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке главы Минобороны Украины
26 ноября 2024, 21:52

Фото: iStock/al_la

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* зарегистрировал в парламенте проект постановления об отставке главы Минобороны Украины Рустема Умерова. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Гончаренко* настаивает на том, что Умеров должен уйти в отставку. После этого в отношении него должны быть возбуждены уголовные дела, и «желательно – на большой срок».

Депутат пояснил, что его позиция обоснована. Он считает Умерова ответственным за то, что на Украине были потрачены большие деньги, а произвели на них бракованные боеприпасы.

К тому же, через несколько месяцев после его назначения Гончаренко* заявлял о некомпетентности нового министра.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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Reuters: Евросоюз может представить 16-й пакет антироссийских санкций в январе
26 ноября 2024, 21:19

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз может предложить новый, 15-й пакет санкций против России в январе 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов.
Отмечается, что расширенный пакет ограничений представят в январе, когда Польша займёт председательство в Евросоюзе после Венгрии.

Агентство пишет, что новый пакет санкций будет обсуждаться постоянными представителями стран Евросоюза 27 ноября. В него войдут ограничения против 29 организаций, 54 физических лиц и 48 нефтяных танкеров. Также он может содержать ужесточение санкций на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.

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#евросоюз
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#мид рф
#импорт
#польша
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Украина снабжает террористов в Мали боеприпасами с белым фосфором
26 ноября 2024, 21:15

Фото: iStock/zabelin

Украина поставляет запрещённые международным законодательством боеприпасы с белым фосфором террористическим группировкам в Мали. Об этом пишет агентство AES INFO – официальное СМИ Альянса государств Сахеля, куда входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
Отмечается, что такие сведения были получены от одного из участников антиправительственных вооружённых формирований в Мали, которого захватили вооружённые силы страны. Он подтвердил, что его группировка получила от Украины миномёты, которые способны ударять снарядами 120 мм с белым фосфором.

Ранее, 9 ноября, в интервью ТАСС глава МИД Мали Абдулайе Диоп сообщил, что поддерживаемые украинскими властями террористы и ряд бывших партнёров африканского государства заинтересованы в смене режима в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Министр отметил, что терроризм, с которым столкнулся Мали, создаётся искусственно и имеет исключительно политические цели, в частности, смену режима.

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#террористы
#боеприпасы
#мид
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США завершают процесс выделения помощи Украине за счёт российских активов
26 ноября 2024, 20:32

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США и союзники по G7 завершают процесс выделения Украине 50 миллиардов долларов за счёт замороженных российских активов. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7 во вторник.
Он подчеркнул, что указанная сумма обеспечена замороженными российскими суверенными активами.

Также Блинкен отметил, что на прошлой неделе Вашингтон объявил о введении новых санкционных ограничений в отношении российского финансового сектора, в том числе Газпромбанка. Он добавил, что следует ожидать дальнейших действий со стороны G7.

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В МИД РФ пообещали Британии ответить в случае эскалации инцидента с послом
26 ноября 2024, 20:11

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

В МИД РФ сообщили, что если Великобритания пойдет на эскалацию инцидента с вызовом посла для вручения ноты протеста, Москва оперативно даст зеркальный ответ.
О вызове британского посла в МИД РФ сообщили 26 ноября. Причина вручения ноты протеста — деятельность сотрудника миссии, подозреваемого в разведывательной деятельности.

В ФСБ передавали, что Прайора направили в столицу Российской Федерации по линии директората Восточной европы и Центральной Азии. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков — их выслали из России в августе. Ещё при получении разрешения на въезд в РФ он намеренно указал ложные сведения, нарушив тем самым законодательство России.

«С учетом вскрытого факта подачи заведомо ложных сведений в отношении британских дипломатов будут ужесточены требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны», — говорилось в сообщении МИД РФ.

В министерстве заявили, что если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, Москва незамедлительно даст «зеркальный» ответ.

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