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Парламентская ассамблея НАТО призвала страны-участницы разработать единый стратегический подход к России. Это предложение прозвучало в принятой резолюции по итогам ежегодной сессии, прошедшей в Канаде, передает РИА Новости.
Документ требует, чтобы к следующему саммиту в Нидерландах был представлен план, включающий подготовку альянса к сдерживанию Москвы, включая ядерный аспект, а также противодействие гибридным и конвенциональным угрозам.
Кроме того, резолюция акцентирует внимание на усилении санкционного режима против России и поддержке права Украины наносить удары по «законным военным объектам» на территории РФ, что оправдывается принципом самообороны по Уставу ООН.
В Кремле, реагируя на инициативы НАТО, подчеркнули, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за активностью альянса.
РФ отмечает беспрецедентное наращивание военных сил НАТО у своих западных границ и называет это милитаризацией континента. Москва не раз выражала готовность к диалогу, но только на равных условиях.
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Кроме того, резолюция акцентирует внимание на усилении санкционного режима против России и поддержке права Украины наносить удары по «законным военным объектам» на территории РФ, что оправдывается принципом самообороны по Уставу ООН.
В Кремле, реагируя на инициативы НАТО, подчеркнули, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за активностью альянса.
РФ отмечает беспрецедентное наращивание военных сил НАТО у своих западных границ и называет это милитаризацией континента. Москва не раз выражала готовность к диалогу, но только на равных условиях.
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Мария Моисеева