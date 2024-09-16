Депутат ГД Делягин обратился к главе МО РФ Белоусову после гибели Гудвина

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Депутат ГД Михаил Делягин предложил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову издать указ по аналогии с тем, который был издан Иосифом Сталиным в 1942 году. Обращение парламентарий опубликовал в своем тг-канале.
«Издать приказ, аналогичный приказу (...) Сталина (...) «Об использовании танкистов по специальности», категорически запрещающий использование не по специальности (в том числе в штурмовых подразделениях представителей военных специальностей, требующих сложного обучения)»,— говорится в публикации.Кроме того, депутат порекомендовал руководителю оборонного ведомства провести корректировку штатных расписаний воинских частей.
Ранее сообщалось, что Польша не смогла собрать бригаду для ВСУ из украинцев, проживающих на территории страны.
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