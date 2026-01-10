США и Украина планируют подписать соглашение почти на триллион долларов

10 января 2026, 09:05

Telegraph: США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на $800 млрд

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Киев и Вашингтон планируют подписать соглашение о реконструкции почти на триллион долларов. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на украинских и западных чиновников.