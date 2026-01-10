США и Украина планируют подписать соглашение почти на триллион долларов
Киев и Вашингтон планируют подписать соглашение о реконструкции почти на триллион долларов. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на украинских и западных чиновников.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют посетить швейцарский горный курорт для переговоров и заключения соглашения. Украинские чиновники утверждают, что программа экономического возрождения нацелена на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия для восстановления страны, говорится в публикации издания.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут играть второстепенную роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: