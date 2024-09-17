Член ОП Данюк объяснил одобрение запуска процедуры импичмента Макрона

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк объяснил одобрение Бюро Национального собрания Франции проекта резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона политическим кризисом внутри французского государства.
При этом, по его мнению, подобная мера не приведёт к отстранению Макрона от власти.
До этого Бюро французского Национального собрания одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении Эммануэля Макрона. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, инициатором такой меры выступила партия «Непокорившаяся Франция», которую, несмотря на победу на парламентских выборах, убрали из процесса формирования правительства.
Ранее сообщалось, что в Париже 26 тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона.
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«Очевидно, что, узурпировав, как считает левый фронт во Франции, власть и правительство, в Национальном собрании собираются запустить процедуру импичмента. Но мне кажется, это не более чем такая политическая пощёчина Макрону, которая не приведёт к его отстранению от власти», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.
До этого Бюро французского Национального собрания одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении Эммануэля Макрона. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, инициатором такой меры выступила партия «Непокорившаяся Франция», которую, несмотря на победу на парламентских выборах, убрали из процесса формирования правительства.
Ранее сообщалось, что в Париже 26 тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона.
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Мелисса Тимофеева