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Член ОП Данюк объяснил одобрение запуска процедуры импичмента Макрона

17 сентября 2024, 15:45
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк объяснил одобрение Бюро Национального собрания Франции проекта резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона политическим кризисом внутри французского государства.
При этом, по его мнению, подобная мера не приведёт к отстранению Макрона от власти.

«Очевидно, что, узурпировав, как считает левый фронт во Франции, власть и правительство, в Национальном собрании собираются запустить процедуру импичмента. Но мне кажется, это не более чем такая политическая пощёчина Макрону, которая не приведёт к его отстранению от власти», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.



До этого Бюро французского Национального собрания одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении Эммануэля Макрона. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, инициатором такой меры выступила партия «Непокорившаяся Франция», которую, несмотря на победу на парламентских выборах, убрали из процесса формирования правительства.

Ранее сообщалось, что в Париже 26 тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

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В США указали на самый тяжёлый и опасный комплекс угроз за последние 40 лет
Коэн: США столкнулись с самым тяжёлым и опасным комплексом угроз за 40 лет
17 сентября 2024, 16:12

Фото: iStock/rarrarorro

США столкнулись с наиболее сложным и опасным комплексом угроз за более чем 40 лет. Об этом заявил экс-сотрудник американского Министерства внутренней безопасности по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн в беседе с изданием Politico.
Он отметил, что выборы президента проходят именно в то время, когда Штаты сталкиваются с наиболее сложным, динамичным и опасным комплексом угроз, который наблюдался за последние 40 лет в правоохранительных органах, области внутренней и национальной безопасности.

По словам Коэна, в настоящее время американская безопасность сталкивается с физическими угрозами, а также угрозами в киберпространстве. Они исходят как извне, так и из действующих на территории США факторов. Специалист подчеркнул, что злоумышленники научились использовать все возможности интернета для осуществления своей деятельности.

По его словам, правоохранительные органы медленно адаптируются к таким стремительно меняющимся условиям.

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#сша
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США будут считать Россию острой угрозой при любом исходе конфликта на Украине
17 сентября 2024, 15:41

Фото: iStock/donfiore

США будут считать Россию угрозой при любом исходе украинского конфликта. Об этом заявил министр американских ВВС Фрэнк Кендалл в ходе съезда Ассоциации ВВС и космических сил США.
Он подчеркнул, что вне зависимости от того, когда и чем завершится конфликт на Украине, Россия останется острой угрозой для Штатов.

По словам Кендалла, Штаты продолжат работать над расширением военного сотрудничества с союзниками в Европе. В качестве примера такой деятельности он привёл недавнюю ратификацию соглашения о распределении средств на интеграцию норвежских ракет JSM на истребители F-35.

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#россия
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#конфликт
#политика
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Стало известно, что предостережение Путина о войне с НАТО дошло до адресатов
Сенатор Долгов: сигналы Путина о войне России с НАТО дошли до адресатов
17 сентября 2024, 15:32

Фото: сайт Кремля

Сенатор Константин Долгов сообщил, что предостережение президента России Владимира Путина о войне с НАТО дошло до адресатов. Такое заявление он сделал в интервью с изданием «Взгляд».
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для Вооруженных сил Украины бить американским дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.

«Те сигналы, которые Владимир Путин послал США и Европе, несомненно, дошли до адресатов. Вопрос лишь в том, какие выводы сделали западные политики», – сказал он.

Сенатор Константин Долгов отметил, что Владимир Путин словами не разбрасывается. Помимо этого, он добавил, что заявлениям Соединенных Штатов Америки в вопросе ограничений на удары вглубь России доверять не стоит. По его словам, все разрешения Киеву уже даны.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения.

Помимо этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в США уже принято решение, разрешающее Украине наносить удары западным оружием по территории РФ.

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Главкома ВСУ Сырского обвинили в зачистке неугодных генералов
Нардеп Безуглая обвинила Сырского в дискредитации командующего ВСУ Сухаревского
17 сентября 2024, 15:12

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хочет дискредитировать СБС и их командующего Вадима Сухаревского. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В своих социальных сетях депутат сообщила, что Сырский инициировал расследование против командующего беспилотной авиацией Вадима Сухаревского, чтобы избавиться от него, а также «зачистил» ряд других генералов, заменив их своими ставленниками.

По ее словам, это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск иными методами. Кроме того, она добавила, что он отказывается обсуждать проблемы Вооруженных сил Украины в Донбассе, а атакой на Курскую область «героически» руководит из-под Харькова.

Недавно стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский решил выделить силы беспилотников в отдельный род войск.

Командующим был назначен полковник Вадим Сухаревский, который стал известен тем, что в апреле 2014 года отдал первый приказ об открытии огня на поражение в Донбассе.

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#расследование
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#всу
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Политолог Журавлёв раскрыл истинное значение «мирного плана» Украины
Политолог Журавлёв: Украина ждёт возвращения всего Россией
17 сентября 2024, 15:06

Фото: iStock/Silent_GOS

Политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв заявил, что «мирный план» Украины заключается в возвращении Киеву всех территорий и прощении ему всех долгов со стороны России.
«Это будет мирный план Украины, который состоит в том, что русские должны им всё отдать, все долги им простить, за них работать, кормить, обувать, нефть бесплатно давать и быть счастливы, что их не наказали», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Журавлёв.

В тоже время, наряду с созданием «мирных планов» ВСУ продолжают обстреливать мирные населённые пункты. Как сообщил военкор RT Мурад Газдиев, украинские войска круглосуточно обстреливают освобождённую Новогродовку (ДНР).

«На данном этапе российские силы пытаются вывести из города хотя бы какую-то часть из тысяч мирных жителей, которые хотят убраться подальше от украинских обстрелов, а таких большинство, но это невероятно сложно», — отметил Газдиев.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что украинский мирный план по основным пунктам готов на 90% и на следующей неделе он будет представлен западным союзникам.

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#политика
#спецоперация
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Политолог Мезюхо объяснил стремление Лондона разобщить Россию изнутри
17 сентября 2024, 14:54

Фото: iStock/ffikretow

Политолог Иван Мезюхо заявил, что Великобритания, понимая, что Украине не суждено выиграть на поле боя, стремится устроить разлад внутри России.
Так он прокомментировал сообщения о том, что ФСБ России были выявлены факты, которые свидетельствуют о том, что Великобритания стремится уничтожить Россию изнутри.

«Лондон осознаёт, что ни о какой военной победе Украины на поле боя над русской армией речи идти не может. Запад не может победить Россию в ходе военного противостояния, даже и в формате агрессивной прокси-войны», — отметил в беседе с «Царьградом» Мезюхо.

При этом Запад действует против России и другими методами. Так, им ограничиваются российские и пророссийские СМИ. Например, Meta* удалила все аккаунты RT в своих соцсетях без возможности восстановить их или обжаловать это решение. Отмечалось, что таки меры против телеканалы были введены после того, как США заявили, что RT действует как «рука шпионских агентств».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что США совершили преступное нападение на российских журналистов, поставив под угрозу их физическую безопасность.

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* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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#меры
#запад
#россия
#политика
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Володин: нужно не допустить конфликт, провоцируемый Байденом, Шольцем и Макроном
17 сентября 2024, 14:47

Фото: Сайт Кремля

Мы должны не допустить конфликта с необратимыми последствиями, который могут спровоцировать президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. По его словам, каждый из этих трех политиков теряют свой вес и поддержку.
«Байден, который уже ушел, убежав с избирательной гонки, Шольц, который практически проиграл везде и его будущее как политика нулевое, Макрон, где граждане Франции также ему не оказали поддержку, сегодня могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям. Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы это не допустить», — пояснил спикер.
Володин добавил, что для пресечения возможного конфликта нужно поддержать президента России Владимира Путина, который сейчас делает все возможное, чтобы остановить ядерную катастрофу.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита к нему канцлера Германии Олафа Шольца заявил, что Россию невозможно победить в военном плане, а конфликт на Украине приведет к ужасным последствиям для всего человечества, если его продолжат эскалировать.

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#володин
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Журналист Закария: Киев перестал быть безопасным городом
17 сентября 2024, 14:07

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Киев стал менее безопасным городом, чем был в 2022 и 2023 годах. Такой вывод сделал приехавший в украинскую столицу журналист CNN Фарид Закария.
«Это не тот же город, что я посещал примерно в это же время в 2022-м и 2023-м. Киев кажется менее безопасным», — отметил Закария.

По его словам, в Киеве присутствуют многочасовые отключения света, как и в других городах Украины. Он добавил, что отсутствие электроэнергии стало обычным делом для жителей украинской столицы. При этом украинцы продолжают массово покидать город.

Таким образом, Закария оценил ситуацию в Киеве как критическую и добавил, что следующие несколько месяцев могут стать решающими для завершения противостояния между Россией и Украиной.

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#рф
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Мобилизация: стало известно, за счет кого увеличится численность ВС РФ
Картаполов: мобилизация для увеличения численности ВС РФ не требуется
17 сентября 2024, 13:50

Фото: iStock/zim286

Мобилизация для увеличения штатной численности российской армии не потребуется. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова передает Shot.
По словам Картаполова, ряды ВС РФ будут пополняться за счет подписавших контракт с Минобороны.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности армии. Была установлена штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что численность российской армии была увеличена из-за угроз для страны и чрезвычайно враждебной обстановке на Западе. Кроме того, причиной для этого стала враждебная ситуация на границах с западными странами, а именно нестабильность на восточных рубежах страны.

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