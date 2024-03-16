В немецких школах хотят ввести подготовку на случай войны

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Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер призвала ввести в школах занятия по гражданской обороне на случай войны. Такое предложение она высказала в интервью медиагруппе Funke.
Общество должно быть подготовлено к любому кризису, начиная от пандемии и заканчивая стихийными бедствиями и войной. Большое значение имеет гражданская оборона, поэтому следует ввести соответствующие занятия для школьников. Это позволит укрепить жизнестойкость Германии, отметила политик.
Она предложила перенять опыт Великобритании, где подобные занятия в школах являются частью повседневной жизни.
При этом она подчеркнула, что необязательно делать такие занятия отдельным школьным предметом, однако уделять им внимание крайне важно.
Штарк-Ватцингер добавила, что в школы следует приглашать молодых офицеров, которые рассказывали бы о деятельности бундесвера в сфере безопасности.
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Она предложила перенять опыт Великобритании, где подобные занятия в школах являются частью повседневной жизни.
Штарк-Ватцингер добавила, что в школы следует приглашать молодых офицеров, которые рассказывали бы о деятельности бундесвера в сфере безопасности.
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Анастасия Чинкова