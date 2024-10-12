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В немецком парламенте призвали к мирному решению конфликта на Украине

12 октября 2024, 14:34
Фото: istockphoto/Mesut Dogan

Фото: istockphoto/Mesut Dogan

Конфликт на Украине должен быть разрешён мирным путём, причём желательно с этим не затягивать. Об этом заявила депутат бундестага Германии Жаклин Настич.
В своей социальной сети Х (бывший Twitter) парламентарий призвала прекратить поставки Украине американских ракет средней дальности.

«Мы не хотим распространения войны в Россию, мы хотим мира на Украине дипломатическим путём!» — написала депутат немецкого парламента.



Ранее другой депутат бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт выразила мнение, что Берлин должен повлиять на украинского президента Владимира Зеленского с целью вынудить его пойти на мирные переговоры с Россией.

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#парламент
Трамп призвал казнить мигрантов при одном условии
Трамп выступил за казнь мигрантов за убийства американцев и правоохранителей
12 октября 2024, 14:27

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал ввести наказание в виде смертной казни для мигрантов, совершивших убийство американских граждан или сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил в ходе выступления перед союзниками в штате Колорадо.
Вместе с этим, экс-глава государства заявил, что в случае своей победы на предстоящих президентских выборах приведёт в действие закон об иностранных врагах. Впервые он был принят в 1789 году, однако не применяется со времён Второй мировой войны. По данному закону, объяснил Трамп, удастся депортировать из США всех участников иностранных группировок без проведения для этого каких-либо судебных разбирательств.

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#дональд трамп
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#наказание
#убийство
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«Хезболла» ударила по штабу военного округа ЦАХАЛ в Цфате на севере Израиля
12 октября 2024, 14:16

Фото: iStock/allanswart

Ливанское движение «Хезболла» нанесло удары по штабу военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Цфат на севере Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Также войска Ливана запустили ракеты по приграничному городу Тверия, находящемуся в 35 километрах от ливанско-израильской границы, и по базе ЦАХАЛ в населённом пункте Хума на Голанских высотах.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ракетным ударом ликвидировала преемника также погибшего под обстрелами в ливанском Бейруте генерального секретаря «Хезболлах» Хасана Насруллы и преемника его преемника. Это, по словам премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, нанесло большой ущерб по возможностям движения.

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#конфликт
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В Совфеде прокомментировали планы НАТО пересмотреть политику в отношении Москвы
Сенатор Карасин: Москва надеется на здравый смысл НАТО при пересмотре политики
12 октября 2024, 12:58

Фото: istockphoto/RomanBabakin

Россия надеется на здравый смысл политиков на Западе при заявленном НАТО пересмотром политики в отношении Москвы. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Георгий Карасин.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он сказал, что западным политикам уже давно пора серьёзно оценить опасность сползания мирового сообщества к большой мировой войне. По мнению сенатора, в некоторых европейских правительствах и парламентах уже проявляются обнадёживающие симптомы и раздаются трезвые голоса в поддержку глобальной безопасности.

Карасин подчеркнул, что Москва, конечно, отслеживает всё это и следит за обстановкой. Остаётся ожидать, что данные благоприятные тенденции приобретут осмысленные черты и надеяться на благоразумие и здравый смысл западных политиков и участников Североатлантического альянса в ходе предстоящих обсуждений, заключил сенатор.

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#политика
#россия
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«Дырявый корабль пойдет ко дну»: в Крыму высказались о вступлении Украины в ЕС
Глава парламента Крыма Константинов: Украина потопит «дырявый корабль» ЕС
12 октября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/artJazz

Евросоюз пойдет «ко дну», если примет Украину в свой состав. Такое заявление сделал 12 октября глава крымского парламента Владимир Константинов.
«ЕС и без Зеленского находится не в лучшей форме, если они в свой дырявый корабль возьмут еще и его, точно пойдут ко дну», — цитирует Константинова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на прекращение огня на текущей линии фронта в обмен на гарантии безопасности от США и ускоренное вступление в Евросоюз. На что представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что Брюссель поддерживает Украину в «международно признанных границах».

Константинов отметил, что принятие Украины, которая разрушена и имеет нелегитимного президента, только усугубит ситуацию в Евросоюзе.

Касательно вступления Украины в ЕС также высказался глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Он заявил, что единственный способ для Украины стать частью союза — это войти в ЕС в составе других стран.

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#политика
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Politico: Иран предпринимает попытки убить Трампа и его соратников
12 октября 2024, 12:26

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Власти Ирана якобы предпринимают «активные и агрессивные» попытки физически устранить кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. По угрозой также и жизнь его соратников — бывших высокопоставленных американских чиновников.
Как утверждают обозреватели издания Politico, Тегеран винит их в гибели иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Ранее издание сообщало, что нынешний американский лидер Джозеф Байден призвал руководство Ирана перестать «строить заговоры» против Дональда Трампа.

Глава Белого дома подчеркнул, что США воспримут любую попытку покушения на экс-президента как акт войны. По сведениям Politico, «мишенями» Ирана также являются бывший госсекретарь США Майк Помпео, экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Отмечается, что бывшие члены Совета национальной безопасности, которые, предположительно, находятся в списке целей Ирана, не получают никакой защиты от американского правительства. Им приходится тратить сотни тысяч долларов в год на обеспечение собственной безопасности и безопасности членов своих семей.

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#иран
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Джонсон прокомментировал обвинения в срыве мирных переговоров России и Украины
Джонсон не признал вину в срыве мирных переговоров по Украине
12 октября 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает свою вину в срыве мирных переговоров по Украине в марте 2022 года в Стамбуле. Об этом он сообщил в недавно изданных мемуарах, цитаты из которых приводит РБК.
Он назвал обвинения в свой адрес полнейшей чушью, поскольку Украина, по его словам, никогда не собиралась соглашаться на условия президента России Владимира Путина.

Джонсон подчеркнул, что бы очень удивлён, получив обвинения в свой адрес от обывателей и зарубежных политиков.

Напомним, что Джонсона обвиняют в срыве переговорного процесса в Стамбуле. Многие западные политики убеждены, что он оказал давление на президента Украины Владимира Зеленского, после чего тот отказался идти на компромисс и принимать условия России.

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#обвинение
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#владимир зеленский
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В Курской области боевики ВСУ убивали мирных жителей с особой жестокостью
12 октября 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Военные следователи зафиксировали факты убийств с особой жестокостью представителей гражданского населения Курской области. Их совершили военнослужащие ВСУ и иностранные наёмники.
Об этом ТАСС сообщили в военно-следственных органах. Представители военной прокуратуры привели несколько преступных эпизодов действий украинских военных, по фактам которых возбуждались уголовные дела. Например, в начале августа этого года военнослужащие нескольких подразделений ВСУ, а также наёмнических групп, на территории Суджанского района Курской области совершили не менее трёх убийств гражданских лиц с особой жестокостью.

В конце августа военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в селе Черкасское-Поречное обстреляли и подожгли три жилых дома, а затем с особой жестокостью убили двоих местных жителей. Кроме того, солдаты из 61-й отдельной механизированной бригады в селе Волоконск подожгли восемь жилых домов вместе с находящимися там людьми.

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#уголовное дело
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В Японии напомнили США об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
12 октября 2024, 10:49

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба вспомнил об атомных бомбах, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки. Это произошло во время дебатов лидеров политических партий.
Трансляцию выступления главы японского правительства вёл телеканал NHK. В ходе дебатов Исида подчеркнул, что хотел бы видеть мир без ядерного оружия. Он рассказал, что навсегда запомнил тот шок, который испытал, когда ещё во время учёбы в шестом классе младшей школы впервые увидел страшные кадры последствий удара ядерных бомб, которые американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

Отвечая на вопрос об идее возможности совместного использования ядерного оружия, японский премьер ответил, что необходимо провести консультации относительно того, «как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия».

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#ядерное оружие
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Власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Израилем
12 октября 2024, 10:32

Фото: istockphoto/rarrarorro

Правительство Никарагуа запустило процесс разрыва дипломатических отношений с Израилем. Это сделано по распоряжению президента страны Даниэля Ортеги.
Об этом в эфире государственного телеканала Canal 4 заявила вице-президент центральноамериканского государства Росарио Мурильо. Накануне, 11 октября, в Никарагуа состоялась очередная сессия национальной ассамблеи. В её ходе парламентарии осудили и отвергли военные действия израильского правительства и обратились к кабинету министров с призывом разорвать отношения с этой страной.

По словам Мурильо, президент Ортега поручил министерству иностранных дел Никарагуа выполнить запрос парламента и начать процедуру разрыва дипломатических отношений с правительством Израиля, которое в заявлении названо «фашистским» и «геноцидным».

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#отношения
#израиль
#парламент
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