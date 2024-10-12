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Конфликт на Украине должен быть разрешён мирным путём, причём желательно с этим не затягивать. Об этом заявила депутат бундестага Германии Жаклин Настич.
В своей социальной сети Х (бывший Twitter) парламентарий призвала прекратить поставки Украине американских ракет средней дальности.
Ранее другой депутат бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт выразила мнение, что Берлин должен повлиять на украинского президента Владимира Зеленского с целью вынудить его пойти на мирные переговоры с Россией.
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«Мы не хотим распространения войны в Россию, мы хотим мира на Украине дипломатическим путём!» — написала депутат немецкого парламента.
Ранее другой депутат бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт выразила мнение, что Берлин должен повлиять на украинского президента Владимира Зеленского с целью вынудить его пойти на мирные переговоры с Россией.
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Александр Бойцов