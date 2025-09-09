09 сентября 2025, 02:08

Александр Вучич обвинил ЕС в попытках разрушить Сербию через провокации

Фото: Istock/rarrarorro

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что организаторами протестов в стране являются «европейские подонки и зеленое отребье», стремящиеся разрушить республику.





Его слова передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Вучич считает, что силы целенаправленно пытаются дестабилизировать ситуацию в стране под прикрытием лозунгов о демократии.





«Идите и разрушайте свои собственные страны. Не надо разрушать Сербию. Вы сволочи. Вы не сволочи — вы хуже!» — заявил Вучич, обращаясь к тем, кто, по его мнению, стоит за беспорядками.