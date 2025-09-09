Вучич назвал организаторов протестов в Сербии подонками и отребьем из ЕС
Александр Вучич обвинил ЕС в попытках разрушить Сербию через провокации
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что организаторами протестов в стране являются «европейские подонки и зеленое отребье», стремящиеся разрушить республику.
Его слова передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Вучич считает, что силы целенаправленно пытаются дестабилизировать ситуацию в стране под прикрытием лозунгов о демократии.
«Идите и разрушайте свои собственные страны. Не надо разрушать Сербию. Вы сволочи. Вы не сволочи — вы хуже!» — заявил Вучич, обращаясь к тем, кто, по его мнению, стоит за беспорядками.
Он также отметил, что европейские СМИ лгут, называя протесты мирными, так как участники акций были в балаклавах и касках и использовали насилие против полиции.
Протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года, когда после обрушения козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде погибли 16 человек. С тех пор акции периодически перерастают в столкновения с силовиками. По данным властей, в недавних протестах участвовало около 9 тыс. человек, при этом 11 полицейских получили ранения.
В то же время 7 сентября по всей стране прошли митинги в поддержку президента, которые собрали более 126 тыс. человек.