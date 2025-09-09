Бориса Джонсона уличили в использовании служебных связей для личной выгоды
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал свои политические связи для получения личной выгоды после ухода с поста, лоббируя интересы частных компаний у высокопоставленных иностранных чиновников. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные утечек электронной переписки и финансовых документов.
Джонсон лоббировал интересы высокопоставленного саудовского чиновника, взамен прося его передать деловое предложение кронпринцу Мухаммеду бен Салману от одной из компаний, связанных с экс-премьером.
Одним из наиболее серьезных нарушений стало получение им более 200 тысяч фунтов стерлингов от хедж-фонда Merlyn Advisors после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. При этом ранее Джонсон публично заявлял, что не получал денег за эту встречу.
Расследование также выявило, что во время премьерства Джонсон организовал ужин с предпринимателем Дэвидом Браунлоу, который впоследствии оплатил значительную часть ремонта его апартаментов на Даунинг-стрит. Эта встреча могла нарушить действовавшие в период пандемии COVID-19 ограничения.
Данные утечек также свидетельствуют о встрече Джонсона с основателем компании Palantir Питером Тилем, после которой компания получила контракт на управление данными Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Читайте также: