Бориса Джонсона уличили в использовании служебных связей для личной выгоды

09 сентября 2025, 04:24

Guardian: экс-премьер Британии лоббировал интересы Саудовской Аравии и Венесуэлы

Фото: iStock/melis82

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал свои политические связи для получения личной выгоды после ухода с поста, лоббируя интересы частных компаний у высокопоставленных иностранных чиновников. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные утечек электронной переписки и финансовых документов.