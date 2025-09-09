В США объявили сбор денег на адвоката для убийцы украинки
На платформе GoFundMe объявили сбор средств на адвоката для 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего, обвиняемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине.
Организаторы кампании утверждали, что подсудимый не несет полной ответственности за свои действия из-за психических проблем и сложных жизненных обстоятельств, а собранные деньги должны были помочь бороться с системным расизмом и предвзятостью в суде.
Однако, как сообщает New York Post, после резкой негативной реакции пользователей администрация GoFundMe удалила страницу сбора. В заявлении платформы подчеркнули, что кампания нарушала правила сервиса, запрещающие поддержку лиц, связанных с насильственными преступлениями.
Инцидент вызвал новый виток дискуссий о проблемах американской судебной системы и политизации уголовных дел.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в гибели Заруцкой, заявив, что «кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму». Браун, ранее попадавший под арест 14 раз, был отпущен под безналичный залог незадолго до убийства.
