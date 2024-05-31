В Татарстане объявили эвакуацию на предприятиях

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В отдельных районах Казани на предприятиях объявлена необходимость эвакуации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.
Согласно информации источника, на промышленных предприятиях отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций для безопасности людей. Все работники проинструктированы о дальнейших действиях, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Причиной введения плана послужили беспилотные летательные аппараты, которые очевидцы заметили над Казанью.
Позже стало известно, что беспилотник сбили в Атнинском районе Татарстана. Дрон рухнул в поле после того, как, предположительно, был сбит силами противовоздушной обороны.
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Ранее сообщалось, что временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Причиной введения плана послужили беспилотные летательные аппараты, которые очевидцы заметили над Казанью.
Позже стало известно, что беспилотник сбили в Атнинском районе Татарстана. Дрон рухнул в поле после того, как, предположительно, был сбит силами противовоздушной обороны.
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Екатерина Коршунова