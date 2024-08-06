Политолог Светов раскрыл, с чем могут быть связаны протесты в Великобритании

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Политолог Юрий Светов предположил, что массовые протесты в Великобритании могут быть связаны с желанием людей вернуть традиционные ценности.
«В британских городах есть районы, куда боится входить полиция, где действуют законы шариата, распоряжаются руководители диаспор. Мэрами многих английских городов являются не коренные англичане, в частности мэры Лондона и Манчестера. Люди понимают, что они поддерживают другие ценности», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Светов.
Напомним, протесты в Великобритании вспыхнули после поножовщины в Саутпорте. 29 июля там молодой человек набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге. В результате погибли три ребёнка, ещё несколько детей и взрослых ранены.
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