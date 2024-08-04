В Британии задержали свыше 90 человек после беспорядков

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Свыше 90 человек были задержаны в нескольких городах Великобритании из-за беспорядков на акциях протеста против нелегальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал SkyNews.
В результате беспорядков, которые вспыхнули в нескольких частях страны, полиция арестовала свыше 90 человек.
По данным телеканала, 23 человека были задержаны в Ливерпуле, более 20 – в Блэкпуле, Престоне и Блэкберне, ещё 14 человек задержали в Бристоле, 10 – в Сток-он-Тренте и троих полиция задержала в Белфасте и Лидсе.
Отмечается, что в воскресенье на территории Британии ожидается ещё не менее пяти акций протеста.
Протесты вспыхнули после поножовщины в Саутпорте. 29 июля там молодой человек набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге. В результате погибли три ребёнка, ещё несколько детей и взрослых ранены.
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По данным телеканала, 23 человека были задержаны в Ливерпуле, более 20 – в Блэкпуле, Престоне и Блэкберне, ещё 14 человек задержали в Бристоле, 10 – в Сток-он-Тренте и троих полиция задержала в Белфасте и Лидсе.
Отмечается, что в воскресенье на территории Британии ожидается ещё не менее пяти акций протеста.
Протесты вспыхнули после поножовщины в Саутпорте. 29 июля там молодой человек набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге. В результате погибли три ребёнка, ещё несколько детей и взрослых ранены.
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Анастасия Чинкова