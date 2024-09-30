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В Николаевской области Украины горит объект критической инфраструктуры

30 сентября 2024, 11:18
Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

В Николаевской области Украины горит объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
«Баштанский район: сегодня ночью, 30 сентября в районе в результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры», — написал Ким в своем Telegram-канале.

По его словам, ликвидация пожара сейчас продолжается.



Ранее сообщалось, что в ночь на 30 сентября в Хасавюрте (Дагестан) произошел пожар в гостинице «Киев». Двухэтажное здание было полностью охвачено пламенем. Здание расположено на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

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На Украине назвали «очень непростым» визит Зеленского в США
Ермак назвал «очень непростым» визит Зеленского в США
30 сентября 2024, 11:33

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США был очень непростым. Об этом глава офиса главы государства Андрей Ермак написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что поездка президента в Штаты стала очень непростой, но определённо важной.

Ермак отметил, что визит был крайне важным как по содержанию, так и по времени. При этом он посоветовал помнить о том, что в США сейчас идёт очень непростая президентская кампания. Обстановка в стране наряжена, а позиция всей команды Зеленского является принципиальной – они не намерены делать то, что в последствии может быть использовано против Украины.

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#украина
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WSJ: Холодный приём Зеленского в США говорит о сужающихся возможностях для Киева
30 сентября 2024, 11:28

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский не достиг в США своих целей, связанных с рекламируемым им «планом победы». Достаточно холодный приём, оказанный ему в Вашингтоне, говорить о том, что возможности Киева сужаются.
Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. По мнению обозревателей, всё это может свидетельствовать о сложностях с получением помощи от Вашингтона и немалых рисках для украинской стороны. Возможности Киева явно сокращаются, пишут авторы публикации. В материале отмечается, что Зеленский явно рассчитывал на иной эффект от своего визита в США.

Ранее западные СМИ отмечали, что Байден и его советники с большим сомнением отнеслись к представленному главой киевского режима «плану победы». Чиновники Белого дома открыто заявляли, что он является всего лишь «набором инициатив» без чёткой концепции и указывали, что хотели бы видеть больше конкретики.

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В Турции раскрыли, кто может осложнить вступление страны в БРИКС
Топкурулу: прозападники в кабмине затруднят процесс членства Турции в БРИКС
30 сентября 2024, 11:08

Фото: iStock/9parusnikov

В правительстве Турции много прозападно настроенных политиков, поэтому одобрение Великим национальным собранием (парламентом) членства страны в БРИКС станет нелёгким процессом. Об этом заявил зампред турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу в беседе с РИА Новости.
Ранее Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. В ближайшее время она будет рассмотрена. Турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана пригласили на саммит БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.

Топкурулу заявил, что подача заявки на членство в БРИКС является довольно большим и смелым шагом, особенно с учётом того, что в правительстве много западников.

Политик выразил надежду на то, что руководство БРИКС не создаст проблем для Турции в ходе рассмотрения заявки. При этом отметил высокую вероятность, что трудности будут на этапе одобрения решения Великим национальным собранием Турции.

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#евросоюз
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Подмосковье заняло первое место в России по производству мясных консервов
30 сентября 2024, 10:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье за семь месяцев с начала года произвели 81,5 тысяч тонн мясных консервов. Регион занимает первое место в стране по объёмам производства этого вида продукции, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В Подмосковье выпускают около 39% мясной консервированной продукции, представленной в Центральном федеральном округе, а также свыше 16% от общероссийского объема. Крупнейшие региональные производители – «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод», КППП «РУСКОН» в Раменском городском округе и «МПЗ ЛУНЁВО» в Химках», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, консервированная продукция из-за длительного срока хранения и готовности к употреблению пользуется большим спросом у потребителей.

При выборе мясных консервов следует обратить внимание на состав и соблюдение требований ГОСТа. Этикетка должна быть наклеена ровно, содержать полную информацию о продукте и его производителе. На банке не должно быть деформаций, трещин, проколов или вздутия крышки. Кроме того, необходимо обратить внимание на срок годности.

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#консервы
#продукты
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В Германии вновь призвали восстановить «Северные потоки»
Немецкий депутат Контре: промышленность Германии гибнет без российского газа
30 сентября 2024, 10:38

Фото: iStock/guteksk7

Восстановление подорванных газопроводов «Северные потоки» возможно и оправданно, поскольку без российского газа промышленность Германии сильно страдает. Об этом депутат Бундестага Штеффен Котре сообщил РИА Новости на полях Российской энергетической недели.
Он отметил, что сейчас активно ведутся разговоры о судьбе газопроводов. Из них следует, что они могут быть восстановлены, при этом с незначительной тратой финансов, как это было бы в случае строительства новых.

Восстановление инфраструктуры, по словам Котре, вполне оправданно и точно того стоит, поскольку промышленность Германии и всей Европы сильно страдает без российского газа.

Депутат подчеркнул, что Евросоюз переживает беспрецедентную деиндустриализацию, в первую очередь, из-за цен на газ, которые выросли на бирже примерно в три раза. В настоящее время дешёвое сырьё Германия может получить исключительно из России.

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#северный поток
#промышленность
#евросоюз
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В Киеве заявили, что украинцам не покажут план победы Зеленского целиком
Ермак: жителям Украины не покажут план победы Зеленского целиком
30 сентября 2024, 10:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинцам не в полной мере представят «план победы» Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках телемарафона.
Он пояснил, что некоторые пункты «плана победы» не будут представлены украинцам и останутся закрытыми для широкой массы, так как «имеют чувствительный характер».

«Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты», — пояснил Ермак.

При этом местные СМИ решили, что такая секретность «плана Зеленского» связана с очередным ожесточением мобилизации.

Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден с некоторым сомнением воспринял «план победы» Зеленского. Не вызвал этот план большого воодушевления и у советников американского лидера.

Администрация Белого дома до сих пор не уверена, стоит ли разрешать Киеву наносить удары западным оружием вглубь территории России. «План победы» лидера киевского режима не развеял эти сомнения, а только усугубил их.

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#дома
#джозеф байден
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Власти Грузии оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии
Каладзе: Грузия положительно оценила заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии
30 сентября 2024, 10:19

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Власти Грузии положительно оценили заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности российской стороны содействовать налаживанию отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Днём ранее Лавров заявил, что Россия готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии нормализировать отношения, но только в том случае, если все сторону проявят заинтересованность в этом. В первую очередь речь идёт об обеспечении договорённости о ненападении.

Грузинский политик подчеркнул, что власти страны положительно отнеслись к этому заявлению, а также добавил, что теперь следует перейти к конкретным действиям.

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Депутат бундестага Котре: Партия АдГ прекратила бы враждебные действия против РФ
30 сентября 2024, 08:56

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В случае вхождения в правительство ФРГ партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) настаивала бы на отмене антироссийских санкций. Вообще, АдГ бы прекратила враждебные и агрессивные действия против России.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре. Беседуя с корреспондентом агентства на полях Российской энергетической недели, он предположил, что политическая сила, которую он представляет, может войти в правительство по итогам федеральных выборов в 2025 году в коалиции с «Христианско-демократическим союзом» (ХДС).

В этом случае, сказал политик, его партия выступила бы за нормализацию отношений с Россией. В том числе, был бы возобновлён экспорт российских энергоносителей. Котре подчеркнул, что он и его однопартийцы вовсе «не друзья» президента РФ Владимира Путина, но такие шаги продиктованы интересами Германии.

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#правительство
#экспорт
#партия
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#германия
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Участие Ле Пен в выборах оказалось под угрозой
В Париже 30 сентября начинается суд над Марин Ле Пен
30 сентября 2024, 06:05

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Участие лидера французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в президентских выборах находится под угрозой. В понедельник, 30 сентября, против нее и некоторых членов ее партии начнется судебный процесс по делу об отмывании денег в Европарламенте, связанному с фиктивным трудоустройством помощника депутата. Об этом сообщает РИА Новости.
Ле Пен, ее отец и еще 23 члена ее партии предстанут перед коррекционным трибуналом в Париже. Среди прочих обвинений политик обвиняется в создании в Европарламенте «централизованной системы отмывания денег», общий ущерб от которой оценивается в 6,8 миллиона евро.

Если Ле Пен признают виновной, ей грозит до 10 лет тюрьмы, штраф в размере 1 миллиона евро и запрет на занятие государственных должностей на срок от пяти до десяти лет. В этом случае она не сможет принять участие в президентских выборах 2027 года.

Ранее Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о возбуждении процедуры импичмента в отношении президента.

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#суд
#коррупция
#уголовное дело
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