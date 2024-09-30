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В Николаевской области Украины горит объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
«Баштанский район: сегодня ночью, 30 сентября в районе в результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры», — написал Ким в своем Telegram-канале.
По его словам, ликвидация пожара сейчас продолжается.
Ранее сообщалось, что в ночь на 30 сентября в Хасавюрте (Дагестан) произошел пожар в гостинице «Киев». Двухэтажное здание было полностью охвачено пламенем. Здание расположено на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.
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