ВС РФ ударили по двум объектам топливной инфраструктуры в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ
ВС РФ нанесли удар по двум объектам топливной инфраструктуры Украины в зоне проведения СВО. Об этом пресс-служба Минобороны России сообщила в сводке новостей с фронта.
Помимо этого, российские войска ударили по центру радиотехнической разведки и скоплениям живой силы и боевой техники ВСУ в 136 районах.
Также подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражающие удары по формированиям двух бригад ВСУ и «Иностранного легиона».
Кроме того, из сводки следует, что подразделения «Западной» группировки войск благодаря своим успешным наступательным действиям освободили населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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Также подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражающие удары по формированиям двух бригад ВСУ и «Иностранного легиона».
Кроме того, из сводки следует, что подразделения «Западной» группировки войск благодаря своим успешным наступательным действиям освободили населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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Анастасия Чинкова