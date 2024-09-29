В ЛНР заявили, что причиной массовых пожаров могут быть умышленные поджоги

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Пожары в Луганской Народной Республике (ЛНР) могут вспыхивать в результате умышленных поджогов, на это указывают определённые данные. Такое заявление сделал глава региона Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.
В настоящее время ситуация с пожарами на территории республики стабилизирована. В трёх муниципалитетах и под Луганском ликвидированы крупные очаги возгорания. Сотрудники МЧС России полностью контролируют ситуацию.
По словам Пасечника, характер пожаров указывает на то, что это могли быть умышленные поджоги. Тушение осложняют погодные условия.
Глава ЛНР поручил силовым структурам принять меры по установлению причастных к поджогам лиц.
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По словам Пасечника, характер пожаров указывает на то, что это могли быть умышленные поджоги. Тушение осложняют погодные условия.
Глава ЛНР поручил силовым структурам принять меры по установлению причастных к поджогам лиц.
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Анастасия Чинкова