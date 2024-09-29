Минобороны сообщило об ударе по ВСУ в курском приграничье

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес авиаудары по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
После выполнения задания экипаж вернулся в точку взлета.
Ранее Апти Алаудинов, помощник главы Чечни Рамзана Кадырова и руководитель спецназа «Ахмат», сообщил об уничтожении группы пехотинцев ВСУ, пытавшихся занять позиции в нескольких районах. В Суджанском районе бойцы спецназа сбили несколько беспилотников, а также уничтожили автомобиль и артиллерийское оборудование противника.
Читайте также:
В Британии боевикам ВСУ подсказали единственное верное решение
Минобороны доложило последние новости из Курской области
ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Александр Климов