Забор на границе с Россией хотят построить в Норвегии

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Министр юстиции Норвегии Эмили Мель заявила, что правительство страны задумалось о строительстве забора на границе с Россией. Слова чиновницы приводит издание NRK. К такой идее норвежские власти пришли после того, как с аналогичной инициативой выступила Финляндия.
«Это мера, которая может стать актуальной либо для всей границы, либо для некоторых ее участков», — пояснила Мель.По ее словам, ограждение на границе нужно не только для якобы сдерживания России, но и для контроля перемещения людей при помощи специальных датчиков.
Граница России и Норвегии составляет около 200 километров и пролегает в Мурманской области.
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